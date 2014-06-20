6 خطوات بالماكياج تمنحك شفاه ممتلئة جميلة

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هند شديد

اذا كنت تفتقدي للشفاه الممتلئة وتخشين اللجوء الى عمليات تكبير الشفاه فليس امامك الا اتباع حيل معينه اثناء وضع الماكياج وستجدين انك نجحت بالحصول على شفاه ممتلئة اليك الخطوات اللتي يجب ان تقومي بها.

اولاً، عليك تنظيف شفتيك اولا من الجلد الميت المتراكم عليها لتستعيد لونها الزهري المميز. ومن ثم ضعي القليل من مرطب الشفايف عليها، فهذا يساعد على منحها بعض الحجم الاضافي.

ثانياً، قومي بتحديد محيط الشفايف بالكامل بواسطة قلم التحديد شرط ان تختاريه بدرجة اغمق من لون شفتيك.

ثالثاً، استعيني بقلم التحديد نفسه لملء الفراغ داخل خط التحديد وتلوين شفتيك به. هذا الامر يساعد على خلق نوع من التناسق بين الشفتين ، وبالتالي فإن هذا الامر يساعد على منحهما مظهراً أكبر حجماً.

رابعاً، استعملي لون احمر الشفايف الذي ترغبين به والذي يناسبك لتضعي منه على شفتيك وتلوينهما به بالكامل، واحرصي على اخفاء خط التحديد كي لا يبدو الفرق ظاهراً بين اللونين.

خامساً، نظفي محيط الشفايف لتتخلصي من الرواسب التي قد تظهر عند وضع احمر الشفاه.

سادساً، قومي بوضع القليل من البودرة على الشفايف لتثبيت احمر الشفاه، ومن ثم استعيني بالكونسلير لتحديد المنطقة المحيطة بالشفايف، مما يساعد على بروزهما بشكل افضل.

طرق تكبير الشفاه بطريقة طبيعية

فرشاة الأسنان: بعد الانتهاء من تنظيف الأسنان، قومي بتمرير فرشاة الأسنان على الشفاه بشكل دائري ذهاباً وإياباً برفق وبحركات لطيفة ومن شأن هذا الأمر أن يعمل على التخلص من الجلد الميت والميكروبات الملتصقة بجلدة الشفاه بالإضافة الى تعزيز الدورة الدموية، وبالتالي يساعد على إبراز الشفاه بشكل أوضح.

المساج: قومي بتدليك شفاتك فهذا يساهم بظهورها بشكل ممتلئ.

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