6 طرق تواجهين بها جفاف بشرتك في الشتاء

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من الضروري أن تستعدي سيدتي لمواجهة المشاكل الجلدية التي ترافق انخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس، فقد تصبح البشرة جافة للغاية وتتعرض للتشقق. لذلك سنقدم لك دليلاً للعناية ببشرتك في هذا الفصل فكوني معنا..

أولاً:الوجه

استخدمي مرطب ذو قاعدة زيتية بدلاً من قاعدة مائية حيث سيعمل الزيت على تشكيل طبقة حماية فوق بشرتك تحفظ رطوبتها أكثر من الكريم أو حليب البشرة. وننصحك باستخدام المرطبات التي تحتوي على الجليسرين وأحماض الهيدروكسيل التي تجذب الرطوبة للبشرة. و تذكري دائماً أن استخدام المرطب بعد الاستحمام مباشرة يساعد على الحفاظ على تماسك الطبقة الحامية للبشرة.

ثانياً:اليدين

لأن البشرة التي تغطي يديك أرق من معظم أجزاء الجسم و تحتوي أيضاً على عدد أقل من الغدد المفرزة للزيوت؛ فبالتالي الحفاظ على ترطيب يديك يكون صعب المنال، وخاصة في الطقس البارد الجاف. و التي قد يصاحبها حكة وتشقق. لذلك من المهم أن تحاولي الحفاظ على دفء يديك دائماً للتقليل من الجفاف، و احتفظي بكريم لترطيب اليدين في حقيبتك أينما كنت.

ثالثاً:القدمين

قد تبدو مرطبات القدمين البسيطة رائعة في فصل الصيف، ولكن خلال فصل الشتاء، تحتاج قدميك إلى مستحضرات ترطيب أقوى. لذلك استخدمي المرطبات التي تحتوي على مادة بتروليوم جلي أو الجليسرين. كما يُفضل أن تستخدمي مستحضرات التقشير (مثل الليفة الخشنة والأحجار) لإزالة طبقة الجلد الميتة بشكل منتظم وحتى يساعد المرطب على اختراق البشرة بشكل أسرع وأعمق.

رابعاً:الجسم

الاسترخاء في حمام دافئ سيعطيك إحساساً رائعاً خاصة بعد التعرض للجو البارد. ولكن احذري الحرارة العالية لأنها تعمل على تفكيك الحواجز الدهنية الطبيعية للبشرة وبالتالي تؤدي إلى فقدان الرطوبة. لذلك استخدمي الماء الفاتر بدلاً من الماء الساخن أو شديد البرودة. كما أن استخدامك منتجات الاستحمام اللطيفة أو ذات الحمضية المتوازنة يساعد على حماية توازن الزيوت في بشرتك. أيضاً تذكري أن الاستحمام السريع أفضل من الجلوس في حوض الاستحمام لأنه يقلل فترة احتكاك الماء بالبشرة.

خامساً:منتجات العناية

– بما أن جفاف البشرة يجعلها أكثر حساسية، لذلك عليك الانتباه أكثر عند اختيار منتجات العناية بالبشرة. فإذا استمر إحساسك بالجفاف أو الحكة بالرغم من استخدامك المنتظم لمواد الترطيب، عندها لا بد من قيامك بزيارة طبيب متخصص

سادساً:شرب الماء

لا تنسي أن الماء مفيد للصحة بشكل عام ولكن يصبح شربك للماء أكثر أهمية في فصل الشتاء خاصة إذا كنت من أصحاب البشرة شديدة الجفاف لذلك لابد أن تكثري من شرب الماء والسوائل الأخرى مثل العصائر الطبيعية والحليب وغيرها كذلك يمكنك تناول الفواكه الحمضية والخضار ذات الأوراق الخضراء فهي مصادر جيدة للماء تعمل على ترطيب البشرة بشكل طبيعي.