6 خطوات احمي بها بشرتك من حرارة الصيف

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زينب سعد

في فصل الصيف، تصبح البشرة أكثر عرضة لمشكلات الاحمرار والجفاف والحروق، ويحدث ذلك غالبا بفعل التعرض المباشر لأشعة الشمس والمياه المالحة على الشواطئ. لذا نقدم لك عزيزتي القارئة أهم خطوات العناية بالبشرة في فصل الصيف لوقايتها من التأثير الضار للحرارة قدر المستطاع.. فكوني معنا..

الخطوة الأولى:

واظبي على استخدام الكريم الواقي من أشعة الشمس

اختاري نوعاً ملائماً لبشرتك وبتركيبة عالية الجودة لضمان تقديم أفضل سبل الحماية الممكنة لبشرتك خلال الصيف. ويفضل وضع الكريم قبل التعرض لأشعة الشمس بعشرين دقيقة حتى يمتصه الجلد تماما.

الخطوة الثانية:

رطبي بشرتك جيدا

التعرض الزائد للحرارة وأشعة الشمس يفقد الجسم الماء من خلال عمليات التعرق، مما قد يؤدي إلى جفاف البشرة. لعلاج هذا الأمر، احرصي باستمرار على شرب ما لا يقل عن ستة أكواب من الماء يومياً مع مراعاة ترطيب البشرة بشكل مستمربكريم غني بمادة الألوفيرا أو فيتامين (هـ) لتحمي الجلد من الحروق.

الخطوة الثالثة:

تجنبي الاستحمام بماء ساخن جدا

الاستحمام بالماء الساخن يسبب جفاف البشرة، لذا يُنصح بخفض درجة الحرارة أثناء الاستحمام مع شطف الجسم في النهاية بالماء البارد لغلق المسام وتقليل فرصة ظهور البثور.

الخطوة الرابعة:

اعتني بمنطقة الشفاه

تُعتبر الشفاه والبشرة المحيطة بالعين من أكثر المناطق رقة وحساسية وتتأثر سريعاً بأشعة الشمس. لذا ننصحك بوضع كريم مخصص للعين مُزود بعامل وقاية من أشعة الشمس يومياً وكذلك مرطب للشفاه.

الخطوة الخامسة:

أكثري من تناول البطيخ والكانتلوب

هذه الفواكه غنية بالمواد المضادة للأكسدة وتعمل على ترطيب البشرة بشكل هائل في الصيف، كما أن تناولها يساعد على الحفاظ على المعدل الطبيعي لحرارة الجسم ويقلل الإحساس بالرطوبة.

الخطوة السادسة:

لا تهملي تقشير البشرة

من أهم نصائح العناية بالبشرة التي نقدمها لك في الصيف، تقشير البشرة مرة أسبوعيا بمقشر لطيف فهو سيساعد على التخلص من الجلد الميت من ناحية وسيخفي البقع ويقلل إمكانية تفاوت لون البشرة بفعل الحرارة من ناحية أخرى.

الخطوة السابعة:

رذاذ ماء الورد

إذا كنت تبحثين عن طريقة لتعزيز إشراقة وجهك كل يوم في الصيف، انثري ماء الورد على بشرتك كل صباح. فهو يعمل ك تونك طبيعي لها ويغلق المسام ويعزز من حيويتها ونضارتها.

نصيحة:

لا تتخلي عن النظارة الشمسية فهي سلاحك المثالي لحماية المنطقة المحيطة بالعين من أشعة الشمس. لذا لا تتخلي عنها منعا لظهور البقع الداكنة والهالات السوداء.

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