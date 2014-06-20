6 عبارات احذري قولها لطفلك

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يتأثر الطفل بجميع العبارات التي توجه إليه، خاصة إذا كانت الأم هي من توجه إليه هذه العبارات الناقدة، وقد يكون لها أثر سيئ على نفسية الطفل، وهنا نوضح لك عزيزتي الأم بعض هذه العبارات لتتجنبيها فكوني معنا..

أولاً: اتركني وحدي

تلجأ الأم إلى هذه الجملة في لحظات غضبها، ولكن هل فكرتِ يوماً في تأثير هذه الجملة على طفلك؟ فعند تكرار هذه الجملة على مسامعه قد يظن أنكِ ترفضين وجوده بجانبك، ويمكنكِ استبدال هذه الجملة بفعل آخر، مثل إعطاء طفلك أي شيء ينشغل باللعب به حتى تهدئي.

ثانياً: لا تبكي

تردد الكثير من الأمهات هذه الجملة دون معرفة آثارها السلبية على الأطفال، فالطفل لا يعرف طريقة للتعبير عن مشاعره سوى البكاء، لذلك عليكِ ترك طفلكِ يبكي إذا أراد ذلك، ويمكنك أن تتحدثي معه بعد أن يهدأ، حتى يتعود على التعبير عن مشاعره بالكلمات وليس البكاء فقط.

ثالثاً: انتظر حتى يأتي والدك

وتقال هذه العبارة في حالتين:

1- في حالة التهديد عند فعل طفلكِ لشيء خاطئ، وهنا ينتظر الطفل العقاب الذي سيقع عليه ما يجعله يشعر بالتوتر والخوف.

2- في حالة طلب طفلك شيئاً منكِ، وكانت إجابتكِ على طلبه هذه الجملة، ما سيجعله يعتقد أنكِ تتهربين منه.

وفي الحالتين سيعتقد طفلك أنكِ في أي حال لن تتخذي رد فعل تجاهه، لذلك عليكِ عدم استخدام هذه العبارة، وتحدثي مع طفلكِ مباشرة دون تهديده أو تسويف طلبه.

رابعاً: لماذا لست مثل فلان؟

تعتقد الأم أن المقارنة أو التشبيه أسلوب جيد لتحفيز الطفل ليتقدم، ولكن أثبتت الدراسات أن لهذا الأسلوب أثر سيئ على نفسية الطفل، حيث يعتقد الطفل بأن قدراته أقل من الشخص الذي يُقارن به، توقفي عن مقارنة طفلكِ بأي شخص واللجوء لأسلوب آخر، مثل التحفيز والتشجيع والتركيز على قدراته هو.

خامساً: أعدك

يمكنكِ استبدال هذه العبارة بكلمة سأحاول، لأنه في حالة لم تستطيعي الوفاء بوعدكِ مع طفلكِ، فهو لن يثق في وعودك مرة أخرى.

سادساً: أحسنت، عمل جيد

أثبتت بعض الدراسات أن ترديد عبارات الثناء بكثرة قد يؤذي الطفل، فيجب عليكِ معرفة الوقت المناسب الذي تثنين فيه على طفلكِ أو على أفعاله، لأن الطفل قد يعتقد أن أي عمل يقوم به حتى لو كان بسيطًا فإنه يستحق الثناء، فقد يسبب له هذا الأسلوب العديد من المشكلات في المستقبل.