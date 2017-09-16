7 أسرار تجعلك تحصلين على رشاقة دائمة

لا تحقق الرشاقة لك مظهراً خارجياً متناسقاً فقط، بل تمنحك جسم صحي مقاوم للأمراض حيث تجنبك 90% من الأمراض الشائعة مثل مرض السكري وأمراض القلب والشرايين والضغط، فالرشاقة هي إحدى أشكال اللياقة البدنية التي تمكّن الجسم من أن يكون متوازناً ومتكاملاً في حركاته وسرعته وتوازنه وردة فعله، وكلما كان الإنسان أقرب من الوزن المثالي له، تمكن من تحقيق الرشاقة، وإليك الخطوات التي تجعلك تحافظين على رشاقتك:

1ـ تناول كميات محددة من الطعام:

تناولي الطعام حتى تشعرين بالشبع وليس بالامتلاء، مما يضمن بعث إشارات للمعدة بتقليل كمية الطعام المتناولة بشكلٍ تدريجي، وعليك التحكم في النظام الغذائي وبالكمية المتناولة خاصة عند الشعور بالضغط، بحيث لا تتركي مجالاً لمشاعرك في التحكم في تناولك للطعام، واحرصي على تناول الخضروات والفواكه الطازجة بانتظام.

2ـ اختيار الأطعمة قليلة السعرات:

عليك الحذر عند اختيار المأكولات والأطعمة خاصةً من ناحية السعرات الحرارية، إذ يفضل ألا تحتوي على كميات كبيرة من السعرات الحرارية؛ لأنها تؤثر في حيوية الجسم بشكل سلبي.

3ـ تجنب حرمان النفس من الأكل:

لا تحرمي نفسك من الأكل، حتى لا تشعري جسمك بأنه محروم أو ممنوع من بعض أنواع الأطعمة، حيث يمكنك تناول الشوكولاتة عند رغبتك بتناولها، إلا أنه يجب عدم الإكثار من هذه الأطعمة عالية السعرات.

4ـ أخذ قسط كاف من النوم:

عليك النوم بما لا يقل عن ثماني ساعات؛ لأنه يعزز عملية حرق الدهون في جسمك، علماً أن قلة النوم تؤدي إلى إبطاء عملية الهضم مما يؤثر سلباً في عملية حرق الدهون.

5ـ الالتزام بممارسة التمارين:

بممارستك التمارين الرياضية تحافظي على حيوية جسمك ونشاطه، لذلك ينصح بممارستها كل يوم ولمدة لا تقل عن ربع ساعة، خاصة تمارين التنفس كاليوغا، والمشي، والهرولة.

6ـ المحافظة على وجبة الإفطار:

يعتقد البعض أن إهمال وجبة الإفطار يعزز قدرة الجسم على حرق الدهون، ويحميه من خطر زيادة الوزن، إلا أنّ هذا الاعتقاد خاطئ، لذلك ننصحك بالالتزام بوجبة الإفطار، والحرص على أن تحتوي على كميات متوازنة من العناصر اللازمة لصحة الجسم وسلامته.

7ـ تخفيف التوتر والقلق:

يؤدي الشعور المستمر بالتوتر إلى زيادة الوزن وعكس النتائج، لذلك عليك الابتعاد عن هذا الشعور، كما ننصحك بتجنب الصعود إلى الميزان كلّ يوم لمعرفة عدد الكليوغرامات التي خسرتها، إنما حاولي معرفة ذلك من خلال ملاحظة شكل الملابس على جسمك، وقدرتك على القيام بالأنشطة اليومية.