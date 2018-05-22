7 أطعمة لا تقدميها لطفلك

يجب على كل أم الانتباه إلى الأطعمة المقدمة لرضيعها، حيث أن هناك بعض الأطعمة التي تضره وتؤثر في سلامته وصحته وتتحول لأطعمة سامة وضارة للغاية.

7 أطعمة لا تقدميها لطفلكِ الرضيع لتجنب عواقبها :

التفاح:

لا تقلقي لا يتعلق الأمر بشرائح التفاح المسلوقة أو المهروسة جيدًا منزوعة القشر والبذر، وإنما يتعلق الأمر ببذر التفاح وتقديم التفاحة كاملة لطفلك دون نزع البذر الذي يمكن أن يتناوله ويسبب له الشرقة أو التسمم، لذلك احترسي عند تقديم وجبة التفاح لطفلك وتأكدي أنه معدة جيداً ليتناولها بامان..

الجبن:

الأجبان المصنعة أو المعلبة مثل الجبن الرومي والشيدر والمثلثات وغيرها من الأجبان التي تمر بعمليات تصنيع وحفظ تساعد في نمو البكتيريا والفطريات بشكل كبير، تصبح ضارة للغاية عند تقديمها لرضيعك وتؤثر في صحته وسلامته بشكل كبير، والأفضل عدم تناولها على الإطلاق لأنها لا تحتوي على أي فوائد حقيقية للطفل، ويمكنك استبدالها بالجبن القريش واللبنة.

البيض غير المطهي جيدًا:

عادة لا ينصح بتقديم بياض البيض للرضع قبل إتمام العام، بينما إذا تم تقديمه للصغار، فيجب أن يكون تام النضج ومطهياً جيداً وليس نيئاً أو سائلاً، لأنه يمكن أن يتسبب في إصابته بالسالمونيلا وغيرها من أنواع البكتيريا الضارة.

السمك النيئ:

مثل السلمون غير المطهي والرنجة والسوشي وغيرها من الأطعمة النيئة، حيث إن الأطعمة غير المطهية حتى تمام النضج يمكن أن تصيب طفلك بمضاعفات خطيرة لأن جهازه الهضمي ومناعته مازالا منخفضين.

الأطعمة المعلبة:

الأطعمة المعلبة تحتوي على الكثير من المواد الحافظة ومكسبات اللون والطعم الصناعي، والتي بالطبع لن يتحملها طفلك الرضيع ويمكن أن تؤثر فيه بشكل مباشر فتسبب النزلات المعوية للرضع..

العسل:

على الرغم من فوائد العسل التي لا يختلف عليها اثنان، إلا أنه عند تقديمها للرضع قبل سن العام، فالبكتيريا التي يحتوي عليها العسل تؤثر في معدة طفلك الرضيع وتتحول لبكتيريا ضارة يمكن أن تؤدي إلى إصابته بالتسمم، لأن جهاز طفلك الهضمي لم يكتمل وينمو بعد للتعامل معها وهضمها جيدًا.

الأطعمة المملحة:

ينصح الأطباء بمنع الملح والسكر حتى إكمال الطفل العام الثاني لتأثيرها الضار جداً على كلى الطفل ومعدته، لذلك لا تقدمي لطفلك الأطعمة المملحة أبداً أو التي تحتوي على الكثير من السكر.