7 أفكار رائعة تساعدك في اختيار الكنبة المريحة والمميزة

تبحثين بالطبع عن الكنب المميز والذي يؤمن لك الراحة ولأفراد عائلتك وضيوفك على حد سواء. لهذه الغاية تطلعك “اليقظة” على بعض الخطوات الأساسية التي تحتاجينها لاقتناء كنبة مريحة ومميزة:

1- اشتري الكنبة التي تخطف نظرك فور رؤيتها. لأنَّ التصميم الجميل الغني بالتفاصيل الصغيرة لن يدعك تشعرين بالملل منه ابداً. وبالتالي لن تكوني بحاجة إلى تغيير الأثاث كل سنتين أو أكثر.

2- بعد اختيار الشكل الخارجي للكنبة، تأكدي من مواصفاتها الداخلية (خشب متين، رباطات قوية، اسفنج عالي الجودة ومغلّف بمواد تمنحه الليونة)، ولذلك لضمان جودتها وتأمينها لعنصر الراحة للجالسين.

واختاري الخشب الطبيعي الأنيق أو الستانلس ستيل المشغول بإتقان، لقوائم الكنبة الظاهرة.

3- اطلبي دائماً أن تأتي الوسادات مزوّدة بسحابات لكي يسهل غسلها عند تعرضها للبقع، إذا لم يكن لديك النية بتشميعها من خلال تغليفها بمواد عازلة.

4- تذكري أن قماش المخمل والكتان من أنواع الأقمشة التي تحيا طويلاً، ويسهل تنظيفها. كما الجلد الاصطناعي الذي يمكن تنظيفه بسهولة بمنشفة مبللة بالماء.

ولا مانع من اختيار الجلد الطبيعي، شرط الاهتمام به من خلال سائل بخاخ للتنظيف متوفر في مراكز التسوّق.

5- خذي بعين الاعتبار دائماً مقاس الكنبة، بما يتناسب مع مساحة الغرفة. وإذا كنت تنوين تأثيث غرفة صغيرة المساحة، ننصحك باختيار أثاث على شكل “زاوية”. ولا تكثري من الكنب ضمن المساحة الواحدة إذا لم تكوني بحاجة إليها.

تذكري أن عمق المقاعد المريحة يجب أن يتراوح بين 80-90 سنتمتراً، وارتفاعها بين 40-45 سنتمتراً.

6- حاولي البحث عن الألوان التي تشعرك بالسعادة، خصوصاً لغرفة المعيشة، حيث ستقضين وقتاً أطول فيها.

7- لا تشتري وسادات صغيرة للزينة أو مشالح تحتوي على إكسسوارات قد تعلق بملابس من يجلس على الكنبة.