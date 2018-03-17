7 علاجات فعالة للبقع الداكنة في البشرة

تعد البقع الداكنة في البشرة هي المشكلة الأولى وأحيانًا الوحيدة التي تحتاج المرأة لعلاجها للوصول إلى بشرة صافية بلا شوائب.

ما أسباب الإصابة بالبقع الداكنة؟

البقع الداكنة تنتج لزيادة إنتاج الميلانين، وهذه الزيادة تتحكم فيها عدة أسباب، أهمها:

الهرمونات: الأستروجين والبروجستيرون، وهذا يفسر زيادة حدوث البقع الداكنة أو ما يطلق عليه الكلف أثناء الحمل.

التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وخصوصاً في فصل الصيف.

التقدم في العمر.

التعرض لعوامل مثيرة للبشرة مثل حب الشباب وإزالة الشعر، وحتى التنظيف العميق بالتدليك.

أفضل 7 علاجات للبقع الداكنة على البشرة :

الكريمات الواقية من الشمس:

لم يعد استعمال الكريمات الواقية من الشمس اختيارياً في عالم التجميل، ولتحصلي على النتيجة المثلى يفضل استعمال كريمات واقية من الشمس واسعة المدى للوقاية الكاملة من الأشعة فوق البنفسجية.

ويفضل أيضاً أن تتجنبي تماماً التعرض لأشعة الشمس المباشرة ما بين العاشرة صباحاً والرابعة عصراً، حيث إن ذلك يؤدي إلى زيادة مؤكدة في تكوين الميلانين.

فيتامين “ج”:

بالإضافة إلى الفوائد المعروفة عن فيتامين “ج” كمضاد للأكسدة عند تناوله في الأغذية الغنية به أو كمكمل غذائي، فإن فوائده أيضاً تشمل استعماله كمضاد موضعي للأكسدة، حيث يحمي خلايا الجلد على وجه الخصوص ضد عوامل الأكسدة، كما أنه يقلل من عمل الإنزيمات في تحفيز إنتاج الميلانين، وبالتالي يحمي البشرة من تكون البقع الداكنة.

الهيدروكينون:

عند الحديث عن علاج البقع الداكنة يعد الهيدروكينون العلاج السحري على مدى العقود الخمسة الماضية، ويعمل الهيدروكينون على تثبيط عمل إنزيم التيروزين المسؤول عن إنتاج الميلانين.

للهيدروكينون آثار جانبية يجب الحذر منها، وهي:

قد يسبب نوعًا من تهيج واحمرار الجلد أو نوعاً من حساسية الجلد، مع الاستعمال الطويل اللازم للحصول على نتائج مرضية.

قد يسبب زيادة في تفتيح المناطق المحيطة بالبقعة معطياً مظهراً غير محبب، لذا يجب الحرص على وضعه في منتصف البقعة الداكنة وعدم الخروج عن حوافها.

الليزر:

يعد العلاج الأغلى سعراً، ولكن تعتمد النتيجة النهائية للعلاج على اختيار النوع المناسب من الليزر المعالج، في حالات علاج البقع الداكنة يعتبر The Lightpod Neolaser by Aerolase الاختيار الأمثل.

التقشير الكيميائي:

عمليات التقشير الكيميائي تعمل على إزالة الطبقة الخارجية من الجلد، ما يساعد على منح الجلد مظهراً جديداً متألقاً.

وتعمل المواظبة على استعمال طريقة التقشير الكيميائي كل 4 إلى 6 أشهر على:

تحفيز إنتاج الكولاجين.

تنشيط تجدد خلايا الجلد أولاً بأول.

تقليل البقع الداكنة.

التقشير السطحي للجلد:

ويعمل مع التكرار على تخفيف البقع الداكنة.

الديرما رولر:

وهي عبارة عن إبر صغيرة الحجم يتم تمريرها على الجلد، وتعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين وتحسين مظهر البشرة عموماً بما فيها البقع الداكنة.