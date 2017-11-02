أبرز 7 علامات جسدية تنذر بسرعة تقدمك في العمر

هناك سبعة علامات توضح تقدم المرأة في السن بسرعة كبيرة وهي كالأتي:

1- طول البنصر:

إذا كان طول البنصر أكثر من طول السبابة فهذا يدل على أن نسبة هرمون الاستروجين ضئيلة ما يجعلك عرضه لمرض الفصال العظامي الذي يأخذ عامين من حياتك، ولمعالجة ذلك عليك القيام بالتمارين وأخذ من 4 إلى 5 حصص من منتجات الألبان مع خسارة 5 كيلو جرام من وزنك.

2- مقاس الصدرية:

إذا كان حجم الصدرية الخاصة بك أكبر من Cup B في سن العشرين فهذا دليل على أنك معرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 1,5 عند تقدمك بالعمر وهو يأخذ 3 سنوات من حياتك، والسبب في ذلك هو أن هناك هرمونات دهنية نشطة في منطقة الصدر ما يؤثر على مقاومة الأنسولين وهو أحد أسباب الإصابة بالسكري من النوع الثاني، وعلاجه كما أثبتت الدراسات هو تناول مكملات القرفة ونبتة الجنسنك التي تحد من ارتفاع السكر بالدم.

3- العطاس والكحة المتكررة يرفقها ألم الركبة الخلفي:

وهو إشارة إلى الإصابة بتخثر وريدي عميق، وعلاجه يتم بالاستلقاء على الظهر ورفع الرجلين على وسادة حتى تصل إلى مستوى القلب ما يجعل الدم يتحرك بسهولة وذلك بفعل الجاذبية.

4- مقاس الخصر:

يجب أن لا يتعدى مقاس الخصر نصف طولك، حيث أثبتت الدراسات أن الأشخاص في الأربعين والذين يزداد لديهم قياس حجم الخصر معرضين بالإصابة بالخرف بمقدار 3 أضعاف ونصف في عمر 70 عن غيرهم وهذا يأخذ من حياتهم 6 سنوات، ولعلاج ذلك تناول الأحماض الدهنية أحادية الإشباع والموجودة بالشوكلاته الداكنة والجوز.

5- ضعف التوازن:

وهو مؤشر على وجود خلل في وظيفة المخيخ حيث أنه لا يسجل كل شيئاً يحدث ما يسبب سقوط وموت المسنين، ولعلاج هذه المشكلة يمكن القيام يتمرين بسيط بالمنزل وهو وضع كتاب على الرأس والمشي بطريقة مستقيمة فهذا التمرين أثبت نجاحه في تعديل وظيفة المخيخ ما يمكنه إضافة 8 أعوام لحياتك.

6- جفاف الفم:

يجعلك عرضة لتسوس الأسنان والتهاب اللثة ويأخذ عامين من حياتك، وعلاج ذلك يكون عن طريق تناول جل اللعاب الصناعي أو مضغ اللبان.

7- تجاعيد شحمة الأذن:

وهي تدل على وجود خلل في القلب واحتمالية الإصابة بنوبة قلبية والسبب في ذلك هو إصابة ألياف الإيلاستين لشحمة الأذن بالتصلب لأن الأوعية الدموية ليست كما كانت عليه.