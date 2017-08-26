لتقي نفسك من نزلات البرد الصيفية اتبعي 7 نصائح ذهبية وتناولي 6 أطعمة

من المعروف أن برد الصيف أشد تأثيراً على الأشخاص من برد الشتاء ويصاب به الكثيرون لذا سنقدم طرق وخطوات محاربته طبيعياً،لكن صحيح لا غنى عن الليمون والعسل والشاي ولكن هل لاحظت مدى بطئ تأثيرهم وهل سالت نفسك لماذا مع بطئ التأثير مازال ينصح بهم الأطباء قبل الأصدقاء.

لأنه ببساطة عند إصابتك بالبرد تبدأ دفاعات جسدك بالكامل بالعمل بأقصى طاقتها لمحاربة العدوى ومما يمكن أن يسبب الدهشة للكثيرين أنه لا يوجد مضاد حيوي يمكنه قتل عدوى البرد ولكنه يستخدم للتحجيم وتقليل الأعراض والمضاعفات التى يمكن أن تنتج عن تلك العدوى، وعدوى البرد تنتهى بعد مرور من 7- 10 أيام من الإصابة بها حتى بدون تناول مضادات حيوية ويجب أن تعلم أن نظام غذائك عامة هو ما يحدد مدة العدوى فكلما تناول الشخص طعاماً صحياً كلما قلت المدة والأطفال هم أكثر المصابين به بسبب جهازهم المناعى الوليد.

فلتحسين وتعزيز جهازك المناعي تناول من الأطعمة والمشروبات الآتية قدر الإمكان أثناء أصابتك بالعدوى:

1ـ حساء الخضار لأن مناعة جسمك تكون فى حالة عمل قصوى فهي تحتاج إلى دفعة قوية من الفيتامينات يوفرها لك طبق من حساء الخضار وخصوصاً إذا كان متبلاً بالفلفل الأسود، لأنه يساعد على التخلص من العدوي بشكل أكبر. لذا جربي عملها من (البصل والثوم والبطاطس والمشروم والكوسة والفلفل الأحمر و البازلاء والجزر ومرقة الدجاج وقطع من الدجاج المسلوق) وستجدي أنك تتناولي طبق لذيذ فاخر وليس مجرد طعام مستشفيات

2ـ فواكه الصيف من أصعب العقبات أمام المصاب ببرد الصيف وتناول المشروبات الساخنة بكثرة كما هو مفترض وذلك بسبب حرارة الصيف ، لذا ننصح بشرب عصير البرتقال والليمون المحلى بالعسل والعصائر الطبيعية قدر الإمكان.

3ـ التونة: فقد ظهرت أحدث الدراسات فى جامعة أوكسفورد أن التونة من أكثر الأطعمة التى من المفيد تناولها بكثرة عند الإصابة بالمرض أو عدوي البرد لأنها تحتوى على جلوتامين بنسبة عالية وهو حمض أميني يساعد على رفع كفاءة جهازك المناعى ولذا ينصح الأطباء وخبراء التغذية بتناولها.

4ـ شراب الزنجبيل بالليمون سواءاً ساخناً أو بارداً (ليس مثلجاً) أيضاً رائع للتخلص من أعراض البرد المزعجة ومهدئ قوي لاحتقان الحنجرة والقصبة الهوائية وذلك بغلي قليل من الزنجبيل الطازج ( ويمكن استخدام الزنجبيل الباكيت الجاهز بدون غلى ) فى الماء ل 10 دقائق ثم بعد رفعه من علي النار يضاف له عصير ليمونة وملعقة عسل

5ـ الشاي بالعسل والليمون شراب لا بد منه قدر الإمكان لأنه يقلل احتمالات الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي وكلما كان العسل المستخدم أغمق كلما كان أفضل (كعسل حبة البركة مثلاً)

6ـ تناول الأطعمة المليئة بالزنك كالمكسرات واللحم والشوفان تساعد على تعزيز وبناء جهازك المناعي.

ولا غنى لك عن النصائح السبع الذهبية التالية لك ولأطفالك للحد من الإصابة بعدوى البرد وتخفيف حدتها عند الإصابة بها وهي:

1ـ اغسلي يديك باستمرار لأنها من أكبر أسباب العدوى

2ـ عند الخروج مع الأطفال حاولي الاحتفاظ بجيل مطهر فى حقيبتك سهل الاستخدام لضمان نظافة أيديهم بعد اللعب وخصوصاً قبل تناولهم للطعام

3ـ اشربي السوائل بكثرة مثل العصائر والمياه على أن تكون معتدلة الحرارة بمعنى باردة وليست مثلجة

4- عليك أخذ قدر كافي من الراحة لشحن جهازك المناعي ومنحه الطاقة الكافية للتخلص من العدوى

5ـ حاولي التعرض للقدر الكافي من الشمس مع أولادك فهي مطهر رباني من العدوى والبكتيريا ولكن راعى التعرض لها إما فى الصباح الباكر أو قبل الغروب وذلك للابتعاد عن تأثيرها السيئ على الجلد فى وقت شدتها

6ـ عالج الاعراض ولكن بحكمة فالأعراض هي التى يمكنك معالجتها بالأدوية وليست العدوي نفسها

7ـ ـتأكدي من عدم تناول أكثر من دواء له المفعول نفسه بمعنى …لا تتناولي دواء للسعال ذو مادة فعالة قوية مع دواء لأعراض الحساسية ذو نفس المادة الفعالة القوية (وكثير من الأطباء يفصلونها عند وصفها بتناول كلاً منهم على حدة ) فهذا يعنى كمية أكبر من المسموح بها بدون أن تدرى يمكن ألا تسبب أثر جانبي ملحوظ (ما عدا بعض الأنواع ) لكن بمرور الوقت يصبح جسدك محصن ضدها ولن يكون لها نفس التأثير.

وأخيرا لنتذكر دائما أن الوقاية خير من العلاج حفظكم الله من كل سوء