7 وصفات رائعة توقف تساقط شعرك في أيام

الوصفات الطبيعية التي سنقدمها لك ربما تعالج تساقط الشعر عندك بسهولة وفي أيام معدودة او علي أقل تقدير ستساعدك في التخفيف من وقوع شعرك بغزارة، فقد أثبتت بالتجربة من قبل كثيرين مدى فعاليتها، إليك أهمها

1- الزيوت

استخدامك لزيوت الشعر مثل جوز الهند أو زيت اللوز، زيت الزيتون، زيت الخروع، وزيت الخس وزيت السمسم تساعد في تدفق الدم إلى بصيلات الشعر، وفروة الرأس، وزيادة قوة جذور شعرك.

2- البصل

عصير البصل يحتوي علي نسبة عالية من الكبريت، فهو يساعد على تحسين الدورة الدموية لبصيلات الشعر، وتجديدها وتقليل الالتهاب الموجود في فروة الرأس وأيضا لأنه يمتلك خصائص مضادة للجراثيم فهو يساعد في علاج التهابات فروة الرأس التي يمكن أن تسبب فقدان الشعر.

3- زيت الصبار

يحتوي على الانزيمات التي تعزز نمو الشعر الصحي. أيضا، له خصائص قلوية تساعد على منع تساقط الشعر

4- جذور العرق سوس

تعمل هل فتح المسام، وتهدئة فروة الرأس ويساعد على التخلص من التهيج الموجود في الشعر الجاف. هذا العلاج هو جيد جداً لقشرة الشعر، وفقدان الشعر والصلع.

5- الشمندر

له قدرة غير عادية علي منع فقدان الشعر ومنع تقصفه لانها تحتوي علي الكربوهيدرات والبروتين والبوتاسيوم الفوسفور والكالسيوم، والفيتامينات B و C. وجميع هذه العناصر الغذائية ضرورية لنمو شعر صحي ومنع تساقطه .

6- بذور الكتان

مصدر غني بالاحماض و أوميغا 3 الدهنية التي تمنع تساقط الشعر، وتشجع نمو الشعر.

7- حليب جوز الهند

غني بالبروتين والدهون الأساسية التي تعزز نمو الشعر ومنع تساقط الشعر. ويوفر نتائج سريعة جداً في علاج تساقط الشعر الدهني .