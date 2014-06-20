7 دول عربية تتنافس على أفضل أوسكار أجنبي

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أيمن الرفاعي

تستعد الأكاديمية الأمريكية لفنون وعلوم الصورة المتحركة المانحة لجوائز الأوسكار لغلق أبوابها وعدم استقبال أي ترشيحات جديدة لفئة الفيلم الأجنبي مع نهاية شهر سبتمبر الحالي.

وقد تقدم إلى الأن حوالي 35 فيلما جميعها ضمن فئة أحسن فيلم أجنبي . كان آخر هذه الأفلام هو “Little Secret” والذي قدمته دولة البرازيل ليمثلها في هذه المسابقة العالمية.

الفيلم يدور حول قصة من أرض الواقع للمخرج ديفيد شورمان. وتقدمت الدول العربية إلى الآن بعدد لا بأس به من الأعمال ذات القيمة الفنية الآثرة.

فمن مصر تم ترشيح فيلم “اشتباك” للمخرج محمد دياب ومن لبنان تم ترشيح فيلم ” كتير كبير” والذي حاز على إعجاب النقاد العرب وهو من إخراج ميرجان بو شعيا.

كما تقدمت تونس بعملين وهما ” زهرة حلب” للمخرج رضا الباهي إضافة إلى فيلم ” ميل بحذائي” للمخرج المغربي سعيد خلاف.

ورشحت العراق فيلم ” كلاسيكو” للمخرج هالكاوت مصطفى في حين تقدمت الجزائر بفيلم ” البئر” للمخرج لطفي بوشوشة.

وتقدمت السعودية بفيلم ” بركة يقابل بركة” للمخرج محمود صباغ وهو الفيلم الذي أثار ضجة في السعودية حيث يعتبر أو عمل فني يناقش العادات والتقاليد في المجتمع السعودي المحافظ.

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