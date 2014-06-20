٧ عناصر غذائية تهزم فيها الكسل

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إذا عانيت يوماً شعوراً عاماً بالكسل والوهن دون أن يكون لديك أسباب مرضية لهذا التعب عليك أن تركز في غذائك على هذه العناصر الغذائية التي تبعد عنك هذا التعب

1 – الموز:

فبالإضافة إلى أنه مصدر رائع لسكر الفاكهة، يعتبر الموز من الفواكه التي تمد الجسم بالطاقة، فهو غني بالبوتاسيوم الذي يحول السكر إلى طاقة، لذلك فاحرص على تناول ثمرة أو ثمرتين من الموز يومياً لتبقى في قمة نشاطك.

2- الحليب:

هو غني بالكالسيوم وفيتامين “B” وعناصر غذائية متكاملة تمد الجسم باحتياجه من الطاقة، فاحرص على شرب كوب من الحليب يومياً فهو يقوي العظام ويغذي العضلات ويقضي على الشعور بالكسل والوهن.

3 – اللوز:

هو فعّال جداً في القضاء على الشعور بالكسل بشكل عام، وذلك نظراً لاحتوائه على فيتامين “E” وبعض المعادن الهامة مثل المغنيسيوم.

4 – الفراولة:

تتميز الفراولة بعناصرها الغذائية الكثيرة والمفيدة، فهي تقوي مناعة الجسم وتعيد بناء الأنسجة التالفة، كما أنها مصدر رئيسي لفيتامين “C” الذي يقوي العضلات ويقضي على الشعور بالكسل. فتناول حبات الفراولة بصفة يومية لأنه يقضي تماماً على الشعور بالضعف والوهن.

5 – زيت جوز الهند:

هو من أنواع الزيوت المفيدة للجسم والتي تساعد في فقدان الوزن الزائد ومقاومة العدوى، إلا أن الكثيرين لا يعرفون فوائده في القضاء على الشعور بالكسل والوهن، لذلك احرص على إضافة زيت جوز الهند إلى نظامك الغذائي اليومي لاكتساب احتياجاتك اليومية من الطاقة.

6 – المانجو:

فبالإضافة لكونها “ملكة الفواكه” نظراً لطعمها اللذيذ، فإن المانجو تعتبر من المصادر الأساسية للمعادن والفيتامينات التي تمد الجسم بحاجته من الطاقة، مما يقضي على أي شعور بالكسل أو الوهن لديك.

7 – البيض:

البيض غني بالبروتين وفيتامين “A” والحديد، ما يجعله مصدراً مهماً للطاقة. فإذا حرصت على تناول البيض في وجبة الإفطار، فستشعر بالطاقة والحيوية طيلة اليوم.