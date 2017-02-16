7 حلول لمشكلاتك الجمالية المتأزمة!

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قد تتفاجئين في يوم ما بمعاناة بشرتك أو شعرك أو أظافرك من مشكلة محددة تهدد جمالك وفيما يلي نمدك ببعض الحلول الفعالة والفورية لتتعاملي مع مشكلتك بحكمة وتسيطرين عليها قبل تفاقمها.

هل تعانين من فطريات الأظافر؟

بمجرد ملاحظتك لتبقعات أظافرك سارعي الى نقعها في محلول من الماء والخل والليمون والذي يعمل على القضاء على كل الفطريات، لأن هذه الاخيرة لا تستطيع العيش في بيئة حمضية. وإذا استمرت المشكلة لابد من مراجعة الطبيب، حيث إن البقع يمكن أن تشير إلى وجود مشكلة أكثر خطورة.

ويمكنك أيضا ان تواجهي مشكلة نمو الاظفر تحت الجلد، وهنا يمكنك بحذر شديد إزالة هذه القطع الميتة من الجلد بمقص خاص، وامنعي تشكلها المستقبلي عن طريق نقع أصابعك في زيت جوز الهند لترطيب الأظافر بعمق، ثم لفي يديك في مناشف حارة مبللة (سخنيها في الميكروويف واتركيها لتبرد لبضع دقائق حتى لا تحرق بشرتك)، لقفل الرطوبة في البشرة.

هل شعرك هزيل؟

إذا كنت تشعرين أن شعرك يفتقد للحجم وترغبين بنفشه قليلا وضخه بمزيد من القوة والكثافة، جربي رفع الجذور بالمجفف الكهربائي خلال تصفيفه مع الحرص على غسله بشامبو معزز للكثافة وإبعاد الكونديشينر على الجذور كليا. استعيني أيضا بالموس على الشعر من الجذور للاطراف، ثم قلب الرأس لتعريض الشعر للمجفف على أن توجهي هواء المجفف بعيدا عن فروة الرأس.

واذا كنت تعانين من مشكلة تكسر الشعر، فعليك ان تعامليه برفق وبعناية تامة، كأن تنشفيه بقطعة قماش قطنية بطريقة اللف والتربيت لا السحب والفرك بالمنشفة، وعندما يحين الوقت لفك تشابك الشعر تجنبي الخشونة واستخدمي مشطا واسع الأسنان خشبيا وابدئي دائما من نهاية الشعر، وذلك باستخدام أقل قدر من الضربات واجمعي الشعر بربطة لطيفة حريرية غير مطاطية، لا تشدي ذيل الحصان الى الوراء لأن ذلك يرهق الشعر ويسبب تكسره.

هل لديك مشكلة نمو الشعر تحت الجلد؟

يرجع ذلك الاحمرار والالتهاب إلى عدوى بكتيرية تحت الجلد. ويمكنك تطبيق كريم أو زيت بمكونات مضادة للبكتيريا، مثل زيت شجرة الشاي أو زيت اللافندر يوميا ودهن كامل الساقين والذراعين برفق، مع مراعاة الابتعاد عن كل منتجات الكحول التي تهيج البشرة.

جربي أيضا تقشير البشرة باستمرار لاجل التخلص من طبقات الجلد الميت لتحفيز الشعر على النمو الى الخارج. وعند الحلاقة تأكدي من ان بشرتك مرطبة بشكل عميق، فلا تحلقي على بشرة جافة. بل لينيها في الحمام لمدة خمس دقائق على الاقل ببخار المياه الساخنة ثم لطفيها بالكونديشينر أو كريم الحلاقة الخاص قبل الشروع في حلق البشرة.

هل تؤرققك مشكلة تبقع البشرة؟

ليس الحل بالسرعة التي تتوقعينها، لان مشكلة التبقع مشكلة عنيدة وربما تستغرق المزيد من الوقت لاجل تداركها، فلابد من توظيف العلاجات التي تعزز اشراقة البشرة وتعيد اليها سحنتها الطبيعية وربما بعض العلاجات المتخصصة كالتقشير الكيميائي والجلسات أيضا. ولكن إذا كنت تبحثين عن حل لحظي، فتطبيق الماكياج هو الخيار الأفضل لك. أولا، قومي بتطبيق الكونسيلر الافتح بدرجة أو اثنتين من الفاونديشن بفرشاة كونسيلر، ثم اتباع ذلك بفاونديشن يطابق تماما لون بشرتك، ومزجه جيدا لتبدو سحنتك بلون موحد ومتجانس كحل مؤقت وفوري.

كيف تتعاملين مع شفاهك المتشققة؟

من أسوأ الأشياء التي تقومين بها من دون وعي هو لعق الشفتين مئات المرات في كل يوم ما يتسبب في سلب كل زيوتها الطبيعية وجفافها وتعرضها للتشقق والجفاف. . بدلا من ذلك، اعملي على استعادة الرطوبة الطبيعية بمرطبات، ضد الحساسية “هيبوالرجينيك” مثل زيت اللوز، زبدة الكاكاو، وشمع العسل.

جربي أيضا العلاجات المنزلية التي تعتمدينها للتحسين الفوري من مظهر شفتيك، كأن تفركيها بقليل من السكر الخشن المخلوط بزيت الزيتون المضاد للالتهابات، ومضاد الأكسدة، والمرطب مرتين أو ثلاث مرات في اليوم لتهدئة وتلطيف وتليين الشفاه وسوف تشعرين بتحسن على الفور.

أسنانك الصفراء كيف تعالجينها؟

احرصي دائما على تفريش الاسنان بمعجون مبيض مناسب لحالة أسنانك، واعتمدي على العلاجات المنزلية المبيضة للاسنان خاصة منها قشر الموز والبرتقال والفراولة والصودا. ولأنها مواد آمنة على الاسنان يمكنك استخدامها عدة مرات في اليوم دن التخوف منها. كما يمكنك تجربة أحمر الشفاه الأحمر القائم على نغمات زرقاء لإظهار الأسنان أكثر إشراقا وهي من اكثر الخدع الفورية لتظليل اصفرار الأسنان.

الهالات السوداء كيف تقضين عليها؟

احرصي دائما على تنظيف البشرة في كل مساء جيدا خاصة اذا كنت تستخدمين الماسكارا في النهار كي لا تتسرب الاوساخ وبقايا الصبغة السوداء الى محيط العين فتسبب تلطخه.

مارسي بعض العلاجات الفورية التي تعزز تدفق الدم وتقلل من احتباس السوائل في المنطقة الرقيقة حول العينين، مثل مطعبات الثلج واكياس الشاي الفاترة ورقائق الخيار والبطاطاطس التي تمتص السموم من المنطقة. واستخدمي ايضا الكونسيلر كلمسة فورية لتظليل اللون الأزرق والرمادي تحت العينين . ولا تنسي تخصيص كريم جيد لمحيط العينين غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة ومغذي ومرطب بعمق.