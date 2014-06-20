7 خطوات تعالج بها عناد طفلك

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العناد هو عصيان الطفل للأوامر وعدم استجابته لمطالب الكبار في الوقت الذي ينبغي أن يسمع فيه إلى هذه المطالب، والعناد من اضطرابات السلوك الشائعة، وقد يحدث لفترة وجيزة أو مرحلة عابرة أو أنها تكون صفة ثابتة في سلوك وشخصية الطفل..وسنقدم في هذه الزاوية أسباب عناد الطفل والطرق الناجعة في التعامل مع هذه المشكلة.

أسباب العناد:

1-إصرار الوالدين على تنفيذ أوامرهما والتي تكون أحياناً غير متناسبة مع الواقع كطلب الأم من الطفل أن يرتدي الملابس الثقيلة مع أن الجو دافئ ممايدفع الطفل للعناد كردة فعل .

2-رغبة الطفل في تأكيد ذاته واستقلاليته عن الأسرة خاصة إذا كانت الأسرة لاتنمي ذلك الدافع في نفسه.

3-القسوة فالطفل يرفض اللهجة القاسية ويتقبل الرجاء ويلجأ للعناد عندما يتدخل الوالدين في كل صغيرة وكبيرة في حياته ويقيدانه بالأوامر التي تكون أحيانا غير ضرورية فلا يجد الطفل من مهرب سوى بالعناد.

4- تلبية رغبات الطفل ومطالبه نتيجة العناد تدعم هذا السلوك لديه فيتخذ هذا السلوك لتحقيق أغراضه ورغباته.

علاج المشكلة:

1ـ تجنب الإكثار من الأوامر على الطفل وإرغامه على إطاعتك وكن مرناً في القاءك الأوامر فالعناد البسيط يمكن أن نغض الطرف عنه مادام أنه لايسبب ضرر للطفل وخاطب الطفل بدفء وحنان .

2ـ احرص على جذب انتباهه قبل اعطاءه الأوامر.

3ـ تجنب ضربه لأنه ستزيد بذلك من عناده وعليك بالصبر فالتعامل مع الطفل العنيد ليس بالأمر السهل إذ يتطلب استخدام الحكمة في التعامل معه.

4ـ ناقشه وخاطبه كإنسان كبير ووضح له النتائج السلبية التي نتجت من أفعاله تلك.

5ـ اذا اشتد عناده الجأ للعاطفة وقل له / إذاكنت تحبني افعل ذلك من أجلي .

6ـ إذا لم يجد معه العقل ولا العاطفة احرمه من شيء محبب إليه كالحلوى أو الهدايا وهذا الحرمان يجب أن يكون فوراً أي بعد سلوك الطفل للعناد ولاتؤجله .

7ـ وضح له من خلال تعابير وجهك ومن خلال معاملتك أنك لن تكلمه حتى يرجع عن عناده.

نصيحة:

لاتنس أن الطفل عندما يمر عبر مراحل نموه النفسي تظهر لديه علامات العناد وهذا شيء طبيعي يشير إلى مرحلة طبيعية من مراحل النمو وهذه المرحلة تساعد الطفل على الاستقرار واكتشاف نفسه وامكاناته وقدرته على التأثير في الآخرين .