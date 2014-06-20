7 نصائح رائعة تساعدك عند شراء ملابس جديدة

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قد تحتاجين إلى بعض النصائح لمساعدتك في اتخاذ القرارات التي تتعلق بحياتك. مثل نصاتح تخص حياتك العملية وأخرى تخص حياتك العاطفية وبعض النصائح قد تتعلق بجمالك والموضة .. وفي محطتنا هذه ومع دخول عام وموسم جديد سنساعدك على شراء ملابس جديدة بشكل مختلف وعملي.

أولا: وضع خطة عند الشراء

احرصي دوماً على وضع قائمة بالقطع التي تحتاجين شرائها في الموسم الجديد مع ترتيب هذه القطع من حيث الأولويات ويمكنك البحث عنها أونلاين في المواقع الإكترونية لمتاجر الأزياء الشهيرة لمعرفة ما يمكن شرائه منها.. هذه الخطوة ستجنبك التسوق طويلاً في المجمعات وتشتت أنظارك نحو منتجات لست بحاجة إليها أثناء البحث عن القطع التي تحتاجينها.

ثانيا : التصدق بالملابس التي لا تحتاجينها

التصدق من الأمور الإنسانية التي تبعث الرضا والسعادة على قلبك، فاجعليه ضمن خطتك للعام الجديد! حيث يمكنك التصدق بالملابس الزائدة عن حاجتك. فخزانة ملابسك ل تخلو من قطع الأزياء التي ضاقت عليك أو لم تعودي بحاجة لها. تأكدي فقط من أنها بحالة جيدة ونظيفة قبل التصدق بها للمراكز المختصة.

ثالثا : شراء الملابس في غير موسمها

كثيرا ما نواجه مشكلة ارتفاع الأسعار عند شراء ملابس الموسم الجديد سواء في الشتاء أو الصيف. هنا ننصحك بأن تكوني ذكية وأن تقومي بشراء ملابسك نهاية الموسم حيث تبدأ محلات الملابس في عمل العروض والتخفيضات المناسبة. على سبيل المثال، قومي بشراء ملابس الشتاء للموسم القادم في نهاية موسم الشتاء الحالي. وبهذا ستكونين قد أدخرت كثيراً من المال الذي كنت ستدفعيه في حالة شراء حاجتك في أول الموسم..

خامسا : اهتمي بالإكسسوارات

إذا كان هناك شيئاً واحداً يمكن أن يضاعف أناقتك عشر مرات دون بذل أي مجهود فهي الإكسسوارات! نصيحتنا لكل امرأة في العام الجديد أن تهتم أكثر بشراء الإكسسوارات، بما تشمل الخواتم والأقراط والعقود والساعات وإكسسوارات الشعر وغيرها، فإنها لن تفشل أبداً في جعلك أكثر أناقة وتميزاً.

سادسا : ابحثي في خزانة والدتك

موضة الملابس الفنتيج vintage التي تعود للعصور الماضية أصبحت من أكثر الصيحات انتشاراً في الآونة الأخيرة. فقد بات شائعاً بين النجمات ارتداء قطع فنتيج وكلاسيكية مستوحاة من سحر وأناقة أيقونات هوليوود في الخمسينات. ولاتباع هذه الصيحة لست بحاجة إلى التسوق طويلا لشراء قطع فنتيج قد تكون باهظة الثمن، بل ابحثي في خزانة والدتك ستجدين بعض القطع الفنتيج التي يمكنك ارتداؤها والتباهي بها أمام صديقاتك.

سابعا : تسوقي من الخارج

إذا كنت تخططين للسفر قريباً إلى أي دولة أوروبية أو أجنبية فمن الأفضل لك تأجيل كل خططك الشرائية لحين السفر للخارج. التسوق من الخارج له فائدتين، الأولي أن الأسعار عادة ما تكون أرخص خاصة إذا سافرت إلى بلد المنشأ ويمكنك أيضا التخطيط للسفر في فترة التخفيضات الضخمة التي تقام مرتين في السنة مما يساعدك على شراء نفس كمية الملابس بنصف السعر. أما الفائدة الثانية، فهي أنه يمكنك الوصول إلى متاجر الأزياء العالمية غير المتوافرة في بلدك وشراء قطعتك المفضلة منها دون وسيط