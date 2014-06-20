7 استخدامات عجيبة لخل التفاح

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هل تعلمين أن زجاجة من خل التفاح في مطبخك تعتبر كنز صحي وجمالي فهي أكثر من مجرد منكه لأطباق السلطة والمأكولات الأخرى إليك 7 من الإستخدامات العجيبة لخل التفاح

1- إزالة قشرة الرأس:

إن قشرة الرأس ليست مصدر ازعاج وحسب بل هي محرجة! وربما هناك بعض المنتجات المكلفة، ولكن مع خل التفاح، ستتخلصين من القشرة وبطريقة طبيعية، امزجي 1/4 كوب من خل التفاح مع نص كوب من الماء واستخدميه كرذاذ على شعرك بعد الشامبو، اتركيه لمدة 15 دقائق وشطفيه، استخدميه مرتين في الأسبوع، فالحموضة في الخل تجعل من الصعب على الفطريات التي تساهم في نمو القشرة من الظهور على فروة الرأس.

2- تهدئة التهاب الحلق:

إذا كنت تعاني من التهاب الحلق المزمن، ولا تريدي اللجوء لأدوية السعال، أمزجي مقدار ملعقة خل التفاح مع ثلاث ملاعق من العسل في كوب من الماء الدافئ واشربيه، حيث يحمل خل التفاح والعسل خصائص مضادة للجراثيم، كما أن خل التفاح قادر على تكسير المخاط واحتقان الجيوب الأنفية.

3- القضاء على رائحة القدم:

اسكبي كوب واحد من خل التفاح على مناديل سميكة وضعيها في الثلاجة لمدة يوم، واستخدميها على راحة قدميك، فإن الأحماض في خل التفاح يغير من مستوى الرقم الهيدروجيني للبشرة، والتي تحارب البكتيريا التي تسبب رائحة القدمين.

4- موازنة الجهاز الهضمي:

ضعي ملعقة كبيرة من خل التفاح على كوب من الماء أو الشاي قبل وجبة الطعام، فهي ستساعدك في الحد من الغازات والتخلص من الإمساك، لأن الخل يحفز العصارة الهضمية.

5- علاج مشكلات البشرة:

بللي منشفة نظيفة بخل التفاح وضعيها على بشرتك، حيث يعمل خل التفاح كقابض طبيعي لمسامات البشرة، كما يمتص الزيوت الزائدة من البشرة ويقلل من ظهور الخطوط الدقيقة، بالإضافة إلى أن خليط من خل التفاح المخفف بعصير التفاح يقضي على بقع العمر، والبثور و ندبات حب الشباب.

6- الشفاء من حروق الشمس:

إن إضافة فنجان أو اثنين إلى الحمام الخاص بك والنقع به لمدة 10 دقائق، سوف يساعد على استعادة مستويات الحموضة في بشرتك وجلدك ويشعرك ببرودة البشرة.

7- تبييض الأسنان:

ستتخلصين من لبقع العنيدة والأسنان الصفراء، عندما تقومي بفرك خل التفاح مباشرة على أسنانك فعند شطفها بالماء يعطيك أسنان بيضاء طبيعية، لكنرلا تستخدمي هذه الطريقة دائماً للمحافظة على مينا الأسنان، ويفضل أن تقومي بمزج ملعقة من خل التفاح مع كوب الماء والمضمضة به.