7 طرق تجعلك رشيقة ونضرة بدون حرمان

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نصيحة ثمينة:

من قال إنّ السعي للتمتّع بجسم جميل يعني التضحية بالنفس والحرمان والإلتزام الصارم بالأنظمة الغذائية وهوس عد السعرات الحرارية؟ ولماذا لا تكون العناية بالبشرة متعة وليس واجباً؟ وهناك العديد من الوسائل المتاحة والبسيطة التي تجعل الحصول على الرشاقة والجمال النضر أمر هين وممتع إليك أهمها

1- عند الاستيقاظ من النوم

اشربي كوب ماء مع قليل من الليمون أو الحامض الطازج، فور نهوضك من النوم وتناولي الفطور دائماً خلال ساعة من الاستيقاظ من النوم، وإلا أُصيب جسدك بالإرهاق.

2- التحضير سرّ الكمال

يكمن سرّ البشرة الصحية والجميلة، في التحضير المتقن أي تنظيفها من العمق وتقشيرها. لذلك عليك المواظبة على استخدام مقشّر للوجه مكوّن من ملح البحر وزيت الزيتون. فهذا سيمنح بشرتك مجالاً لتتنفّس وتكشف عن نضارتها الخفية، بعد ذلك قومي بترطيبها بواسطة مرطّب مغذٍّ.

3- حيلة الدقيقة الواحدة لجسم سليم

مرري الفرشاة على جسمك كل صباح من دون مياه، فهذا يساهم في تحسين مرونة جلدك ويقضي على السيلوليت ويعزز الخلايا ويجددها. ابدئي بتمرير الفرشاة من القدمَين ثم اذهبي بها بنعومة فوق جسمك باتّجاه القلب.

4- خُذي وقتك في الاستحمام

سيساعدك الحمّام على تجديد شباب جسمك وإزالة السموم الناجمة عن اتّباع أسلوب حياة محموم

5- تناولي الطعام العضوي

حاولي تناول المأكولات العضوية دون سواها، إذ أنّها لا تحتوي على أي كيماويات تسمّم الجسم. يجب أن تختاري، على الأقلّ المأكولات والمشروبات النظيفة والخالية من الدهون قدر المستطاع. واحرصي عند شرائك مكوّنات الطعام أو عند انتقائك للأطباق من قائمة المطعم، أن تتناولي المأكولات أو الوجبات الأنظف والتي تبدو طبيعية. وإذا ساوركِ الشك، اختاري الأسماك والخضار.

6- الفواكه والخضار الداكنة أكثر نفعاً

تعتبر كل أنواع الفواكه والخضار مفيدة، لكن في الإجمال كلما كان لونها داكناً، كالكرنب والسبانخ، كانت نافعة أكثر. كما تتّسم الفاكهة الداكنة عادة بقشرة رفيعة، لذا تنتج كميات أكبر من مضادات الأكسدة لحماية نفسها من أشعة الشمس. فاحرصي على تناول الخضار الداكنة اللون و الفواكه الموسمية التي تتّسم بقشرة رفيعة، كالتوت والتفاح والإجاص والكرز والعنب الأخضر.

7- تمارين لمدّة 10 دقائق

يساهم التمرين الدائم في تعزيز الدورة الدموية وزيادة كتلة العضلات الطرية، وكلما زادت كتلة العضلات الطرية، قلّت نسبة الدهون والسيلوليت. لذلك قومي بممارسة التمارين الرياضية ثلاث مرّات في الأسبوع على الأقل.