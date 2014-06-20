7 أساليب تتغلب بها على القلق والعصبية والخوف

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أحياناً قد تجد نفسك في موقف لا تحسد عليه، تغوص فيه بالقلق والخوف والتوتر وعدم القدرة على ضبط أعصابك، فلو وجدت نفسك يوماً في مثل هذا الموقف ما عليك سوى أن تقوم بالأساليب التالية التي ستساعدك كثيراً على استعادة الهدوء وتجاوز هذه الحالة:

1- مضغ العلكة

حيث أثبتت الدراسات أن مضغ العلكة يساعد في خفض مستوي هرمون الكورتيزول المعروف بهرمون التوتر.

2- الماء البارد

اغسل وجهك ويديك به حيث تحتوي اليدين ومنطقة خلف الأذنين على شرايين يعيد الماء البارد الاسترخاء لها.

3- تناول العسل

لأنه يحتوي على مكونات تعمل على الحد من الالتهابات التي يترجمها العقل في صورة اكتئاب وقلق وتوتر، لذلك عند شعورك بتشنجات في الجسم تناول بعضاً من العسل الأبيض.

4- التواصل مع الاخرين

يخلصك من جزء كبير من الضغط النفسي والشعور بالقلق أو التوتر، وتخفف متاعب الحياة، وتساعدك على رؤية الأشياء من طرق وزوايا مختلفة.

5- السيطرة على النفس

مهما كانت الصعوبة التي تواجهها اعلم دائماً أن لكل شيء نهاية ولكل مشكلة حل، أما التفكير السلبي تجاهها لا يحلها أبداً بل يجعلها تتفاقم ويزيد الأمر سوءاً، وتعتبر عملية السيطرة في حد ذاتها حالة من التمكين وجزء حاسم للبحث عن حلول ترضي الشخص.

6- النشاط

النشاط البدني يضيف لك حالة من الصفاء الذهني والنفسي ويجعلك قادراً على التحكم في التوتر وإيجاد حلول مناسبة له، لذلك عليك ممارسة الرياضة باستمرار فهي لا تجعل الشعور بالتوتر يختفي ولكنها تحد منه وتقلله، كما أنها تهذب الأفكار مما يتيح لك التعامل مع مشاكلك بهدوء أكبر.

7- تجنب العادات غير الصحية

كالابتعاد عن التدخين وتناول الكحول والكافيين حيث يعد الرجال أكثر ميلاً من النساء للقيام بهذه العادات وتسمي نظرية الاجتناب، بينما تميل المرأة للحصول على دعم من دائرتها الاجتماعية المحيطة.