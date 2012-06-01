70 متحدث في قمة مستثمري قطاع الفنادق

شارك

أعلنت قمة المستثمرين في قطاع الفنادق في دول الخليج والدول المطلة على المحيط الهندي مشاركة 70 متحدثاً، بما في ذلك 35 من كبار الرؤساء التنفيذيين في قطاع الضيافة من جميع أنحاء المنطقة، في الدورة الثانية من القمة والتي ستعقد في أبوظبي في فبراير 2017.

وتم إطلاق القمة في عام 2016، وينظمه هوفتيل (HOFTEL)، الاتحاد العالمي الذي يجمع المستثمرين في قطاع الضيافة والعقارات الفندقية، حيث تعتبر أول قمة تناقش الاستثمارات الفندقية لأصحاب الفنادق والمستثمرين في قطاع العقارات الفندقية.

وتم انعقاد الدورة الأولى للقمة في فبراير الماضي بدعم من الدار العقارية، حيث جمعت مئات من مدراء الشركات لمناقشة التحديات والفرص التي يتيحها قطاع الفنادق، وكان 40% من المشاركين من أصحاب الفنادق والمطورين والمستثمرين في قطاع العقارات الفندقية.

وستنعقد الدورة الثانية من القمة يومي السادس والسابع من فبراير 2017، في فندق ياس فايسروي أبوظبي،لتجمع35 من أهم المتحدثين من الرؤساء التنفيذيين، ومدراء الفنادق وغيرهم من المسؤولين في القطاع، بما في ذلك: محمد خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، ومايك جودسون، مدير الفنادق في جهاز أبوظبي للإستثمار (أديا)، وجو سيتا، الرئيس التنفيذي لشركة ايفا للاستثمارات الفندقية، وراف بوشان، الرئيس التنفيذي لشركة أكور للفنادق، ومحمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لشركة تايم للفنادق، وبوب وارمان، الرئيس التنفيذي لفنادق لانغهام، وليفييه شافي، الرئيس التنفيذي لفنادق موفنبيك، ونعمة درويش، الرئيس التنفيذي لمجموعة جنة للفنادق والمنتجعات، ويانيس أناغنوستاكيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة راك للضيافة القابضة.

وستناقش القمة مجموعة واسعة من وجهات النظر العالمية مع متحدثين من مختلف أنحاء المنطقة بما في ذلك ممثلين من أستراليا، وسريلانكا، وتايلاند، وسنغافورة، وموريشيوس، والمالديف، والبحرين، وقطر والمملكة العربية السعودية.

ستعقد قمة المستثمرين في قطاع الفنادق في دول الخليج والدول المطلة على المحيط الهندي السادس و والسابع من فبراير 2017، في فندق ياس فايسروي أبوظبي