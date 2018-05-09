8 أفكار تحبب طفلك في تناول الزبادي

هل يرفض طفلك تناول الزبادي؟

اذا كنت تعاني من غلق طفلك لفمه تماماً عند إطعامه الزبادي ويرفض تناول ولو ملعقة زبادي واحدة، فلا داعي للقلق، يمكنك الاستعانة ببعض الأفكار التي قد تساعد الزبادي على المرور إلى معدة طفلك وقلبه أيضاً.

أفكار يمكنكِ بها إدخال الزبادي في طعام طفلكِ :

مزيج الزبادي والشوفان والفراولة:

اخلطي ملعقة أو اثنتين من الشوفان مع كوب زبادي وبعض حبات الفراولة، واتركيه في الثلاجة طوال الليل ليصبح جاهزًا على الإفطار.

سموثي الزبادي والفواكه:

في الخلاط الكهربائي اخلطي الزبادي مع فاكهة طفلك المفضلة، يمكنك إضافة العسل للتحلية أو الحليب لتخفيف القوام وقدمي لطفلك سموثي منعشاً ومغذياً.

بديل للكاتشب:

إذا كان أبناؤك يفضلون تناول الكاتشب مع البطاطس، يمكنكِ استبداله بمزيج من صلصة الطماطم والزبادي.

زبادي بطعم الفاكهة:

اختاري فاكهة طفلك المفضلة واهرسيها جيداً باستخدام محضر الطعام، ثم اخلطيها جيدًا مع الزبادي ويمكنكِ إضافة بعض القطع الصغيرة من هذه الفاكهة.

بديل للكريمة الحامضة:

استبدلي الساور كريم “الكريمة الحامضة” في الحساء (الشوربة) بالزبادي.

آيس كريم الزبادي والموز:

في محضر الطعام، اخلطي موزة وكوب زبادي وملعقتين من زبدة الفول السوداني، وضعيها في قوالب الآيس كريم واتركيها في الفريزر لبعض الوقت.

زبادي الشوكولاتة:

أضيفي ملعقة من بودرة الكاكاو وملعقة من العسل إلى كوب الزبادي واخلطيه جيداً، ثم قدميه لطفلك.

بان كيك الزبادي:

استبدلي الحليب بالزبادي في وصفة البان كيك.