8 مشروبات تحمي الحامل من الجفاف في الصيف

مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تحتاج الحامل إلى المزيد من العناية لتجنب الجفاف أو الهبوط، لذلك نقدم لكِ أهم المشروبات، التي يجب أن تتتناوليها في فصل الصيف.

الماء:

يعد الماء أهم ما يجب أن تداومي عليه أثناء فترة الحمل، للحفاظ على صحة الخلايا ولإبقاء جسمكِ رطباً، ويعد الماء مكوناً أساسياً لحليب الأم وعاملاً أساسياً في إدرار كميات كبيرة من الحليب.

ماء جوز الهند:

يعمل ماء جوز الهند على تجنب الإصابة بالجفاف، ويخفف الشعور بالإرهاق من خلال تجديد الأملاح الطبيعية، التي يفقدها الجسم بسبب التعرق، لذلك يعد ماء جوز الهند اختياراً صائباً لإطفاء ظمأ الحامل.

عصائر الفواكه الطازجة:

لا يوجد أروع من عصائر الفواكه الطبيعية أثناء فصل الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة، كعصير البرتقال والأناناس والبطيخ، فهي غنية بجميع الفيتامينات والمعادن الأساسية لنمو طفلكِ، لكن يفضل أن تتناولينها طازجة.

الحليب:

يحتوي الحليب ومشتقاته على نسب عالية من الكالسيوم والبروتينات وفيتامين “ب12″، احرصي على تناول كوب من الحليب البارد منزوع الدسم أو مشروب الزبادي أو اللبن الرائب أو العصائر المثلجة، التي يدخل فيها الحليب كالموز بالحليب أو الفراولة.

الشاي المثلج:

يمكن أن تستبدلي كوباً من الشاي الساخن بآخر من الشاي المثلج أثناء فصل الصيف مع درجات الحرارة المرتفعة، ويمكن أن تضيفي إليه شرائح الليمون، الذي يفيد أيضاً في التخفيف من الشعور بالغثيان أثناء فترة الصباح.

عصير الليمون:

يمدكِ عصير الليمون بفيتامين “ج”، الذي يساعد الجسم على امتصاص الحديد بفاعلية أكبر، ويفضل شرب عصير الليمون خلال فترة النهار أثناء تناولكِ وجبتكِ، ويمكن أن تضيفي بعض أوراق النعناع أو الزنجبيل المطحون على العصير.

عصائر الخضروات:

عصائر الخضروات فرصة جيدة للحصول على العناصر الغذائية، التي يجب أن تتناولينها في نظامكِ الغذائي، لذا يمكنكِ تناول عصير الخضروات الباردة، سيشعركِ بالانتعاش ويحافظ على رطوبة جسمكِ.

ماء الفواكه الطبيعية:

ماء الفواكه الطبيعية من المشروبات المفيدة الغنية بالفيتامينات، لذا لا تتخلصي من الماء عند تقطيع الفواكه واحرصي على تناوله.