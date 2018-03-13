8 نصائح تخلصك من ألم الكعب العالي

قدّم خبراء الأناقة 8 نصائح فعّالة للتخلص من ألم الكعب العالي، لتلبية رغبات الأناقة والجمال الذي يضفيه الكعب العالي على إطلالة كل امرأة، وتتمثل النصائح في الآتي:

تأكدي من اختيار المقاس الصحيح الذي يناسب قدميك

كثيرة هي الأحيان التي تجد فيها السيدة حذاء يعجبها وبسعر يلائم ميزانيتها، إلا أن المشكلة تكمن في “المقاس”إذ لا يكون الحذاء المطلوب متوفراً بمقاس مناسب لها وتضطر لشراء مقاس مختلف؛ ما يشعرها بألمٍ لا يمكن احتماله، لذا يُنصح دوماً بالتأكد من تجربة وشراء المقاس الصحيح لقدميك.

اشتري فقط ما يناسب شكل قدميكِ

شكل قدمي السيدة ومايناسبه من أنواع أحذية هو أمر بالغ الأهمية، فهناك القدم ذو العظمة الكبيرة التي لاتتناسب أبداً مع الأحذية الضيقة والمغلقة من الأمام، وهناك القدم المسطحة العريضة التي لاتتناسب مع الأحذية المفتوحة بشكل كبير من الأعلى؛ لأنها تبرز عرض القدم، أو التي تتطلب حذاء مغلقاً من الجانبين.

الكعب العريض هو الأفضل

تجنبي ارتداء الكعب العالي الرفيع جداً؛ لأنه مرهق لقدميكِ ولعامودك الفقري أيضاً، وبالتالي فإن ارتداءه لمدة طويلة كفيل بأن يشعرك بألمٍ في الظهر والقدمين.

استريحي من الكعب بين الحين والآخر

من الضروري جداً إذا كنت ممن يرتدين الكعب لمدة طويلة خلال اليوم أن تأخذي استراحة بين الحين والآخر عبر خلع الحذاء وتدليك القدمين والأصابع وتمديدها.

لراحة قدميك المتورمة

أجل، عندما تكون قدماك متورمتين أو متعبتين اختاري الحذاء العالي المناسب الذي تضمنين به راحة قدميك حتى في حال ارتديته لوقت طويل.

عليكِ بأحذية البلاتفورم

عندما تريدين أن ترتدي الكعب العالي دون القلق من الألم فما عليكِ إلا أن تختاري أحذية البلاتفورم التي تخفف ألم القدمين بنسبة 70%.

ضعي حذاءك الضيّق في الثلاجة

إذا كانت حواف الحذاء ضيقة ولكن مقاسه من ناحية الطول مناسب لقدميكِ، اتبعي هذه الحيلة وستذهلين بالنتيجة، ضعي بعضاً من الورق في القسم الأمامي من الحذاء وغلفيه بقطعة من الأكياس البلاستيكية وضعيه في الثلاجة ما يقارب نصف يوم، ستجدين بعد إخراجه أنه أصبح طرياً من الأمام دون الحاجة لتوسعته عبر الارتداء المؤلم.

أضيفي بعضاً من الراحة إلى حذائك

يعد استخدام النعال المتحركة (فرش الحذاء الطبية) التي توضع في مقدمة الحذاء، خياراً هاماً، إذ تمنحك مزيداً من الراحة والدعم اللازم لقدميك أثناء المشي.