9 أطعمة تعطيك إحساساً بالشبع دون أن يزيد وزنك

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لكي يكون رجيمك صحياً ومفيداً ولا تشعري معه بالجوع، توجد بعض الأطعمة غنية بالألياف والمواد الغذائية، التي تؤخر جوعك، وتعطيك إحساساً بالشبع لفترة طويلة، وتناولك لكميات قليلة منها سيغنيك عن تناول كميات كبيرة من الأطعمة غير المفيدة. إليك أهم تلك الأطعمة.

1-البيض:

غني بالبروتين والدهون المفيدة للجسم، كما أن البيض ليس سبباً رئيسياً في رفع نسبة الكوليسترول في الدم، ويمكن لمن يخافون من الكوليسترول الاكتفاء ببياض البيض وسيحصلون على نفس الفائدة تقريباً.

2-الأفوكادو:

فاكهة لذيذة وغنية بالألياف والدهون غير المشبعة والمفيدة لصحة القلب أيضاً، ولكن يجب الاكتفاء بنصف ثمرة فقط خلال اليوم، لاحتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

3-البقوليات:

البروتين النباتي لا غنى عنه للجسم، فهو خالي من الدهون الموجودة في البروتين الحيواني، التي تسبب زيادة في الوزن، فاحرصي على تناول البقوليات المليئة بالبروتين والألياف، مثل: “العدس، والفول، والفاصوليا” على الأقل مرتين أسبوعياً.

4-الشطة (الفلفل الحريف):

بجانب أن الشطة والطعم الحريف في الطعام يعطي دائماً نكهة مميزة، فإن للشطة فوائد أخرى ومنها الإحساس بالشبع أسرع، كما أنها تحفز الجسم لحرق مزيد من السعرات الحرارية.

5-الماء:

لا غنى عن شرب الماء على الأقل لترين يومياً، فهو يعطي جسمك وبشرتك الحيوية، فالماء مفيد للجهاز العصبي والهضمي والمفاصل والأنسجة وكل أجزاء الجسم، كما أن شرب الماء يغنيك عن تناول كميات أكبر من الطعام، حيث يعطيك إحساساً بالشبع ويساعد على تحفيز الحرق وتحسين عملية الهضم.

6-الزبادي:

يمكنك تناول الزبادي كوجبة إفطار مع الشوفان وقطع الفواكه الطازجة، كما يمكنك تناول كوب من الزبادي كوجبة عشاء قبل النوم بساعتين، فهو غني بالكالسيوم وخالي من السكر.

7-الشوربة:

أحرصي على تناول شوربة الخضار والدجاج والعدس وغيرها، وتجنبي إضافة الكريمة والحليب، حتى لا تتسببي في زيادة نسبة الدهون والسعرات الحرارية.

8-اللوز:

كل أنواع المكسرات مفيدة لصحة القلب والجسم بشكل عام، لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف والدهون غير المشبعة.

واللوز على وجه التحديد يحتوي على نسبة ألياف أعلى من غيره، لذلك سيعطيك إحساساً أكبر بالشبع، فتناول حفنة من اللوز غير المملح يومياً، بمقدار 15 حبة يقلل من شهيتك نحو الطعام غير المفيد مثل الحلويات.

9-التفاح:

تناولك تفاحة يومياً يقي جسمك من أمراض كثيرة، كما أن التفاح من الأطعمة التي تعطي إحساساً بالشبع والامتلاء لفترات طويلة.