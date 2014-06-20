8 عناصر رائعة توقف تساقط شعرك

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تساقط ما يصل إلى 100 شعرة يومياً ليس مدعاة للقلق، أما إذا تجاوز تساقط الشعر بشكل يومي هذا الحد فيجب اللجوء إلى طرق تساعد في الحد من تساقطه، وإليكم بعض العناصر الطبيعية التي أثبتت بالتجربة قدرتها الرائعة على الحد من تساقط الشعر:

• 1- الزنجبيل:

لاحتوائه على الفوسفور والمعادن التي يمكن أن تحسن تدفق الدم في فروة الرأس والتي تشجع بدورها إعادة نمو الشعر، يعتبر فرك قطعة من الزنجبيل على فروة الرأس لمدة 10 دقائق ثم غسله، علاجاً فعالاً لتساقط الشعر.

• 2- البصل:

يعد عصير البصل من أفضل المكونات التي تحارب تساقط الشعر، إذ إن نسبة الكبريت الموجودة به تساعد على تغذية بصيلات الشعر، لذا فإن فرك فروة الرأس بقطعة بصل، وغسلها جيداً بعد 15 دقيقة بالشامبو سيكون لها عظيم الأثر على الشعر ودون رائحة غير مرغوب فيها.

• 3- زيت شجرة الشاي:

يعد إضافة بضع قطرات من زيت شجرة الشاي إلى الشامبو الخاص بك أفضل وسيلة للتخلص من التهابات فروة الرأس والتي يمكن أن تسبب تساقط الشعر، فهو أفضل علاج منزلي للحد من تساقط الشعر خلال أسبوع واحد فقط.

• 4- زيت الزيتون:

لكونه غني بفيتامين E، يساعد زيت الزيتون في تغذية فروة الرأس ويضمن القوة لجذور الشعر، مما لا يدع مجالاً لتساقطه.

• 5-زيت جوز الهند:

يعد حلاً مدهشاً لجميع مشاكل الشعر، لذا فإن التدليك المنتظم لفروة الرأس به بعد الشامبو يضمن الحد من تساقط الشعر بشكل كبير.

• 6- زيت الخردل:

يتجنب الكثيرون استخدامه لطبيعته اللاذعة، لكن زيت الخردل لطالما كان له عظيم الأثر في قوة شعر أجدادنا، حيث كانوا يستخدمونه في تدليك فروة الرأس.

• 7- زيت النعناع:

أضيفي بضع قطرات من زيت النعناع إلى زيت الشعر الخاص واستخدميه في تدليك فروة الرأس، فالنعناع يساعد على التخلص من التهابات فروة الرأس والتي يمكن أن تسبب تساقط الشعر.

• 8- البيض:

لأنه غني بالبروتينات الهامة للشعر، فإن استخدام بياض البيض لفرك فروة الرأس، يساعد في علاج بصيلات الشعر التالفة، مما يمنع تساقطه.