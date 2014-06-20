لأول مرة في الكويت والخليج… تعيين 8 كويتيات في وظيفة ستايلست

شارك

احتفلت «مونتانيا» بتدشين خدمة الستايلست لأول مرة في الكويت والخليج والتي تقدمها لزبوناتها حيث تم توظيف 8 كويتيات متخصصات في مجال تنسيق المظهر، بالإضافة الى الاحتفال بإطلاق تشكيلة ربيع وصيف 2017، وذلك بحضور رئيسة قسم التصميم في مونتانيا المدونة ومصممة الأزياء دلال القبندي والفنانة الكويتية الشابة آلاء الهندي، وعدد من شخصيات مواقع التواصل الاجتماعي، وممثلي وسائل الإعلام في فرعها في الافنيوز.

ولقد تميزت تشكيلة مونتانيا الجديدة للموسم الحالي بألوانها الصيفية والربيعية الجذابة وتصميماتها العصرية وقصاتها المبتكرة التي تناسب مختلف الأذواق والأعمار لا سيما المرأة العاملة والموظفة، إضافة غلى تزيينها بمجموعة رائعة ومتميزة من الإكسسوارات والحقائب التي تلائم قطع المجموعة.

وبهذه المناسبة أعلن المدير التنفيذي لشركة مونتانيا محمد المصري عن اطلاقهم مبادرة هي الأولى من نوعها في الكويت والخليج، لدعم العنصر الكويتي في سوق العمل، حيث تم توظيف 8 كويتيات بوظيفة ستايلست، بعدد من فروعها، لتقديم الاستشارات المجانية لزبونات «مونتانيا» بالمظهر وتنسيقه واختيار الألوان والاكسسوارات الملائمة لكل تصميم، مع تقديم خدمات مميزة وفريدة من نوعها للراغبات في تغيير الموديل وفق شروطهن ومواصفاتهن الخاصة، وهو ما سيضفي على التسوق متعة كبيرة وتجربة مثيرة، بفضل اتاحة الفرصة لكل زبونة بتصميم أزيائها الخاصة بإشراف نخبة من الكويتيات المتخصصات بتنسيق المظهر والالوان، لتبدو بأبهى مظهر وأجمل طلة، مشيراً إلى أن الخطة التوسعية لمعارض الشركة مستمرة حيث تتواجد الآن مونتانيا في أكثر من 25 معرضاً بمعظم دول الخليج بالكويت والسعودية والإمارات والبحرين، وقريباً في فرع الطوار مول بقطر.

بدوره، قال مدير التسويق وتطوير الأعمال في شركة «مونتانيا» فادي السمنة: إن تميز «مونتانيا» وتفوقها على شركات الأزياء المنافسة في السوق الكويتي، يرتبط بتبنيها استراتيجية خاصة في آليات عملها العنصر والمحرك الأساسي بها هي مصممة الأزياء الكويتية، التي نثق بها وبذوقها الفريد والمميز الذي يحظى بتقدير كبير واهتمام من قبل زبونات «مونتانيا» في الكويت وخارجها، ولقد عبرت مديرة قسم التصميم في مونتانيا دلال القبندي عن سعادتها بتدشين خدمة الستايلست وهي تعتبر الخدمة الأولى من نوعها في الكويت.