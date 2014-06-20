8 أسباب وراء عدم نمو أظافرك

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هناك عدة عوامل ترتبط ارتباط وثيق بعدم نمو أظافرك بشكل طبيعي بداية من روتين حياتك اليومي إلى طريقة تناولك للطعام. لهذا فإذا كنت تشتكين من ضعف أظافرك وسرعة تكسرها، فيجب عليك أن تعرفي أن هناك ٨ أسباب رئيسية هي وراء ذلك:

١- نوعية الطعام من الأسباب الرئيسية لعدم نمو الأظافر، لذا عليك ان تتناولي أطعمة مختلفة وصحيحة لكي تجعل أظافرك تنمو بشكل أسرع وهذه الأطعمة أيضاً ستعمل على تقوية أظافرك وستمنعها من التكسر.

٢- إذا كنت ترغبين في نمو أظافرك بشكل أسرع، يجب أن تتوقفي تماماً عن قضم أظافرك، لأنها من الأسباب الرئيسية التي تسبب تدمير أظافرك.

٣- يجب عليك تغيير نوع مزيل طلاء الأظافر التي تستخدمينه، واختاري نوع تكون فيه نسبة الكيماويات قليلة، لأن مزيل طلاء الأظافر عندما تزيد فيه نسبة الأسيتون يتسبب في تدمير أظافرك ويزيد من الجلد حول الأظافر.

٤- كثرة استخدام طلاء الاظافر يتسبب في تغير لونها ويسبب تشققها، لذا حاولي تقليل طلاء الأظافر واعتادي على لون أظافرك الطبيعي ليوم أو يومين في الأسبوع لتعطي أظافرك فرصة للتنفس فتستطيع أن تنمو بشكل أسرع.

٥- فكري مرتين قبل شراء طلاء الأظافر، لأن الأنواع الرديئة منه تعمل على عدم نمو الأظافر، حيث ان زجاجات طلاء الأظافر الرخيصة تحتوي على مواد كيميائية بإمكانها أن تدمر أظافرك.

٦- هل تعلمين أن عدم ترطيب أظافرك والجلد الذي حولها من أسباب عدم نمو الأظافر؟ لذا عليك أن تتأكدي دائماً من ترطيبها بأحد الزيوت الطبيعية قبل الذهاب إلى النوم يومياً، لكي تجعلي أظافرك جذابة وصحية دائماً.

٧- إذا كنت تغسلين الأطباق كروتين يومي، فهنا يجب عليك أن تنتبهي لأظافرك أكثر، فقط قومي بارتداء قفازات بلاستيك عند قيامك بغسل الأطباق، وأيضا احرصي على وضع طبقة من الفازلين أو أي مرطب قوي بعد الانتهاء من غسيلها.

٨- استخدام مبرد الأظافر بطريقة خاطئة يعد من أسباب عدم نمو الأظافر في كثير من الأحيان، كذلك استخدامك مبرد خشن أو قوي يعمل على تدمير أظافرك، لذا فالتوازن هو الحل في برد أظافرك.