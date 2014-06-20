8 أخطاء كارثية بحق بشرتك تجنبيها

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يحذرك الأطباء وخبراء العناية بالبشرة من الإساءة لبشرتك من خلال عادات خاطئة تمارسينها والتي يصفونها بالكارثية وسنتطرق لتلك الأخطاء حتى تتجنيبها وتحافظي على حيوية وشباب بشرتك إليك أبرزها

1- عدم استخدام واقي الشمس

إن نسيانك وضع واقي الشمس أو تجنبك ذلك عمداً، يعرض بشرتك لخطر حروق الشمس وتلفها فتصبح أكثر عرضة للتجاعيد وجفاف الجلد، لذلك ننصح اختيار واقي من الشمس يحتوي على SPF 30 على الأقل.

2- مراقبات الشامات

إذا لاحظت تغير في الشامة من ناحية الحجم واللون والملمس ننصحك بزيارة طبيب الأمراض الجلدية، لأنها قد تكون مؤشر لسرطان الجلد، خصوصاً إذا رافقها حكة أو نزيف.

3- النوم بالماكياج

عدم غسل الماكياج قبل ذهابك إلى النوم ليلاً يمكن أن يفسد جلدك، فهو لا يترك بشرتك ملوثة وحسب بل يعرضها لانسداد المسام وبالتالي حب الشباب وتهيج وحساسية العين.

4- التدخين

التدخين ليس مضراً بصحتك فقط، فهو سيئ على بشرتك أيضاً، فقد وجدت دراسة أن الأشخاص الذين يدخنون كانوا عرضة 4.7 مرات للإصابة بالتجاعيد من الأشخاص الذين لم يدخنوا.

5- عدم الحصول على قسط كاف من النوم

هل تعلمي أن بشرتك تجدد نفسها أثناء النوم؟ فالنوم في وقت متأخر جداً يؤدي إلى انتفاخ العين ويؤثر سلباً على الجهاز المناعي.

6- عدم شرب ما يكفي من المياه

شرب الماء ليس فقط لإرواء عطشك وإنما لترطيب بشرتك، فإن شرب أقل من 8 أكواب يومياً يمكن أن يؤدي إلى ظهور التجاعيد ويجعل الجلد أقل مرونة وبالتالي تظهر التشققات.

7- الحمامات الساخنة

استخدام الماء الساخن في الحمام قد يشعرك بالراحة، لكنه يضر بشرتك، لأن درجة حرارة الماء الساخن يمكنها تجريد البشرة من الزيوت الطبيعية، وبالتالي جفاف البشرة.

8-الإفراط في التقشير

إن قيامك بتقشير البشرة كل يوم أو الإفراط فيه خصوصاً عند استخدام مادة “exfoliants ” الكيميائية، فسوف يؤدي إلى تحسس وجفاف بشرتك.