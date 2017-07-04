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9 أخطاء نمارسها يومياً في الأجواء الحارة ..تجلب لنا الأمراض

بقلم ريم حنبظاظة

يوليو ٤ ,٢٠١٧

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9 أخطاء نمارسها يومياً في الأجواء الحارة

تصل درجات الحرارة في بعض الدول بفصل الصيف إلى أكثر من 40 درجة مئوية، ما يعني أن جسم الإنسان مقبل على تغيرات كثيرة، منها فقدان كميات كبيرة من المياه والمعادن.

بل تنشط الفيروسات في ظل هذه الأجواء الحا فتكثر الأمراض، ما بين التشنج الحراري، وضربات الشمس وتهيج الجلد وارتفاع ضغط الدم.

وهناك أخطاء نمارسها يومياً في درجات الحرارة المرتفعة دون أن ننتبه أنها تعرضنا للأمراض، وهي:

  1. عدم شرب كميات كافية من المياه على مدار اليوم.
  2. التعرض والوقوف تحت الشمس في ساعات الظهيرة بدون غطاء على الرأس.
  3. عدم استخدام الكريم الواقي من الشمس.
  4. التعرض للتكييف العالي بعد التعرق دون تجفيف الجسم.
  5. عدم ارتداء الملابس الداخلية القطنية الصيفية التي تساعد على امتصاص العرق وحفظ درجة حرارة الجسم أثناء النهار.
  6. عدم تناول كميات مناسبة من الخضار والفاكهة الصيفية التي تساعد على تعويض الجسم بالمياه والمعادن المفتقدة نتيجة ارتفاع الحرارة.
  7. تناول المشروبات الساخنة والأطعمة الدسمة.
  8. الاستحمام بالماء الدافئ أو الفاتر.
  9. عدم تهوية القدم وعدم تجفيفها بصفة مستمرة.
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