9 أخطاء نمارسها يومياً في الأجواء الحارة ..تجلب لنا الأمراض

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تصل درجات الحرارة في بعض الدول بفصل الصيف إلى أكثر من 40 درجة مئوية، ما يعني أن جسم الإنسان مقبل على تغيرات كثيرة، منها فقدان كميات كبيرة من المياه والمعادن.

بل تنشط الفيروسات في ظل هذه الأجواء الحا فتكثر الأمراض، ما بين التشنج الحراري، وضربات الشمس وتهيج الجلد وارتفاع ضغط الدم.

وهناك أخطاء نمارسها يومياً في درجات الحرارة المرتفعة دون أن ننتبه أنها تعرضنا للأمراض، وهي: