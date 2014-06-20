أكثر 9 أطعمة تقوي مناعة طفلك

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من المهم أن تسعى كل أم لتقوية مناعة أطفالها والحفاظ على صحتهم، إذ يعمل جهاز المناعة على حماية أجسامهم الصغيرة من الأمراض والفيروسات والسموم، وللحصول على جهاز مناعة قوي عليك أن تبدئي بتقديم الطعام الصحي والسليم لطفلك.. وإليك أهم تلك الأطعمة ..

1- البقوليات:

مثل الفول والعدس والفاصوليا، تعد مصدراً مهماً للبروتين، إذ تساعد البقوليات في عملية بناء الجسم، ويعود ذلك إلى أنها تحتوي على حمض الفوليك والبوتاسيوم.

2- الخضروات الورقية:

مثل القرنبيط والسبانخ والبروكلي، تعمل على محاربة العدوى، فهي تحتوي على العديد من الفيتامينات الضرورية لصحة الجهاز المناعي لطفلك، كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة مثل البيتاكاروتين، الذي يعمل على حماية الجهاز المناعي وتقويته.

3- الثوم:

له دور كبير في تقوية جهاز المناعة، إذ يعمل كمضاد للسموم والبكتيريا والفطريات، كما أنه يسهل عملية الهضم ويحافظ على صحة القلب.

4 – المشمش:

يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تعزز الجهاز المناعي لطفلك، مثل فيتامينات “أ” و”ج”، كما أنه غني بالألياف والبوتاسيوم الذي يعمل على حماية الأوعية الدموية.

5- البطاطا الحلوة:

تلعب دوراً كبيراً في وقاية طفلك من الأمراض، إذ تعمل على محاربة البكتيريا والفيروسات، ويعود ذلك إلى أن البطاطا الحلوة تحتوي على فيتامين “أ” الذي يعمل أيضاً على تكوين الخلايا الجذعية.

6- الفواكه الحمضية:

مثل البرتقال والليمون والجوافة، تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين “ج”، الذي يحفز إنتاج كريات الدم البيضاء التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي لطفلك، وتحتوي أيضاً على مضادات الأكسدة التي تحسن الدورة الدموية.

7- المكسرات:

أثبتت بعض الدراسات الحديثة أن تناول طفلك 20 جراماً من المكسرات يومياً يعمل على حمايته من الأمراض وتقوية جهازه المناعي، فالمكسرات تحتوي على العديد من الألياف والدهون المشبعة والماغنسيوم.

8- العسل:

يؤدي عمل المضادات الحيوية، حيث إن له قدرة عالية على القضاء على الفيروسات والبكتيريا، كما أن له دوراً مهماً في الوقاية من الأمراض، فهو يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات.

9- الزبادي:

يحتوي على مادة “البروبيوتيك” التي تعمل على وقاية الأمعاء من الفيروسات التي تسبب الأمراض، كما أنه يحتوي على مجموعة من البروتينات والمعادن والفيتامينات، التي تساعد على تقوية جهاز المناعة.