9 أفكار لتحويل غرفة المعيشة إلى واحة صيفية جميلة

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قد ترغب كل سيدة، مع حلول فصل الصيف، في إجراء بعض التعديلات أو التغييرات الجذرية على غرفة المعيشة لتنعم وعائلتها بالشعور بالتجدد والسعادة.

بعض الخطوات قد تساعدك في ذلك، شرط أن تأتي مدروسة ومتقنة.

“اليقظة” تقدم لك بعض الأفكار في الآتي:

_ حاولي شراء بعض الشتول الخضراء ووضعها في زوايا الغرفة، لبث الحياة في المكان.

_ فكري بطلاء جدران الغرفة بألوان بهيجة، تليق بقطع الأثاث الموجودة في غرفة الجلوس، أو باعتماد ورق الجدران الذي بات متوفراً في الأسواق بأشكال وتصاميم وألوان مختلفة.

_ استبدلي الوسادات القديمة المملة بأخرى ملونة.

_ زيّني غرفة الجلوس ببعض اللوحات الجميلة، فهي تزودك بالطاقة الإيجابية.

_ ابحثي عن اكسسوارات جديدة ومبتكرة لإضافتها إلى غرفة الجلوس، فهي قادرة على منح الغرفة مزاجاً معيناً.

_ اضيفي قطعاً صغيرة ملونة من السجاد الصيفي، فهي جميلة وقادرة على بث نوع من التغيير في أجواء الغرفة.

_ قومي بتغيير الستائر بأخرى أو تخلصي من الطبقة الخارجية السميكة منها واكتفي بقطعة الفوال المضيئة التي تسمح للإنارة الطبيعية بالتسلل إلى الغرفة.

_ فكري بشراء مقعد جديد أو كرسي هزاز أو حتى طاولة وسط جديدة، للمسة متجددة.

_ أما إذا كنت تفكرين في تغيير أثاث الغرفة، فالوقت قد حان. توجهي إلى المزج بين طرز مختلفة وألوان تنسجم مع بعضها لتحصلي على غرفة فريدة لا تشبه إلا شخصيتك!