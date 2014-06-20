9 نصائح غالية تجنبك مخاطر الريجيم القاسي

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اذا كنت تتبعين نظاماً غذائياً صارماً لإنقاص وزنك، ولكنه يسبب لك الصداع و التعب المستمر، أو ينتابك ألم في معدتك مع تغير في رائحة نفسك.. أو تشعرين بالهزال والضعف فهذا يعني أن حميتك قاسية وغير صحية وستتسبب في المخاطر على صحتك. لذلك سنقدم لك عزيزتي بعض النصائح الهامة التي تجعلك تقومين بحمية لإنقاص وزنك دون أن تؤذي صحتك.

أولا: تناولي وجبة فطور تحتوي على أفضل العناصر الغذائية وهي بياض البيض (المسلوق ، أو عجة مع الخضار) حليب قليل الدسم، واللبن قليل السكر.

ثانيا: ركزي على تناول الخضراوات الطازجة والبروتينات في وجبتي الغداء والعشاء لإمداد جسمك بالفيتامينات و المعادن اللازمة.

ثالثا: تناولي الفواكه الموسمية الغنية بالألياف والماء لتعويض الجسم عن السوائل المفقودة.

رابعا: اشربي 8 أكواب من الماء يومياً.

خامسا: واظبي على ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يومياً.

سادسا: لا تبالغي في حرمان نفسك من الأكل.

سابعا: حددي يوماً في الأسبوع لتناول الوجبات المحظورة ولكن بكمية معقولة.

ثامنا: لا تتناولي حبوب منع الحمل أثناء فترة الريجيم والجئي إلى بدائل أخرى، لما لهذه الحبوب من آثار جانبية على هرموناتك

تاسعا: اهتمي بمتابعة الميزان كل فترة لتشجعي نفسك أكثر على الاستمرار في الريجيم، واذا كان نزول وزنك في ازدياد غير طبيعي لابد من أخذ الحيطة والحذر