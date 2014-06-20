9 نصائح تنقذي بها صغيرك من ضعف النظر

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لعل من أبرز المشاكل التي يعاني منها الأطفال في عمر مبكر دون أن ينتبه له الآباء، نذكر ضعف النظر.. وهي مشكلة حقيقية ومقلقة، لكن نقول لك دون مبالغة، يمكنك تلافي هذه المشكلة وتقوية نظر طفلك منذ لحظة حملك به، وبعد خروجه إلى الدنيا وسنقدم لك كيف تقومين بذلك.

اتبعي نصائح الخبراء الدقيقة..

1- حاولي باستمرار لفت انتباه طفلك وتوجيه نظره إلى أمور تجذبه، مثل تزين غرفته بطريقة جميلة وبألوان ساطعة، وحتى وإن كان في سن صغيرة

2- شاهدي معه مجموعة من الرسومات واللوحات

3- العبي معه ألعاباً تتطلب الكثير من التركيز، لتعوديه على النظر بدقة للأشياء التي تحيط به

4- من شأن الأصوات أن تلفت نظر طفلك.. فبإمكانك تجريب ذلك.

5- اسمحي للصغير برؤية نفسه في المرآة، وشجعيه على التعمق في اكتشاف ملامح وجهه

6- حاولي أن تلعبي معه لعبة تسحره والمتمثلة في تغطية وجهك بواسطة يديك ثم اكشفيه، وبعد ذلك ابتسمي له لأن هذه اللعبة تسعد جميع الأطفال وتقوي النظر لديهم.

7- حذار السماح له بمتابعة شاشات التلفاز والحاسوب، والموبايل والآي باد لساعات طويلة حتى لا تتعرض عينيه لخطر الجفاف.

8- قدمي لطفلك نظام غذائي متكامل، أكثري فيه من فيتامين “أ” الذي يقوي النظر، والذي ستجديه في الجزر و اللبن و المشمش، وينصح أن تتناولي هذه الأغذية بكثرة في مرحلة الحمل أيضاً.

9- ينبغي أن تكوني على دراية أن طفلك غير مصاب بعمى الألوان والدليل على ذلك أنه يستطيع التفرقة بين الألوان الواضحة والقوية، على غرار الأحمر والأخضر، لكن بخصوص الألوان المتقاربة، أمنحيه وقتاً للتفرقة بينها مثل الأحمر والبرتقالي.