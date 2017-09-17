دراسة: 90% من الأطفال يخسرون موهبتهم لعدم اهتمام الأهل بتنميتها

كشفت الدراسات أن المواهب تظهر عند الأطفال بين عمر السنّة والـ 5 سنوات، وهناك 10% فقط من الأطفال يحافظون على موهبتهم، أما الباقون أي 90% منهم قد يخسرون هذه الموهبة إن لم تتم تنميّتها، لذلك من المهم أن يكتشف الأهل الموهبة التي يتمتع بها طفلهم من أجل أن يتمكنوا من صقلها.

نصائح لاكتشاف المواهب عند الأطفال

– حاولي أن تتعرفي على ميول طفلك ورغباته من خلال مراقبة سلوكه واهتماماته، بالإضافة إلى الأمور التي تجذب انتباهه، لذلك عليك أن ترّكزي على ما يظهره طفلك في شخصيته من ميول واهتمامات.

– يمكنك أن تكتشفي موهبة طفلك من خلال اللعب، حيث ستتعرفي على قدراته في التواصل، حلّ المشاكل، الطلاقة الفكريّة، الابتكار، ومهاراته العقلية، كما أن اللعب سيعكس نموّه المعرفي.

– حاولي مجالسة طفلك لأطول فترة ممكنة وإجراء الحديث معه وشاركيه أفكاره، فهذه الطريقة تساعد على تكوين الحسّ التواصلي لديه، وتطوير المهارات اللغوية.

– اتركي لطفلك الحرية كي يشعر بالاستقلالية، ولكن قومي بمراقبة أفعاله عن بعد، فالحرية تجعله يكتشف نفسه من خلال التجربة، وهذا بالتالي سيساعده على بناء شخصية مستقلة مميّزة يستطيع من خلالها تحديد أهدافه ومواهبه مع مرور الوقت.

– يمكنك أن تقيّمي طفلك واكتشاف موهبته من خلال مراقبة الأعمال الروتينية التي يقوم بها، ومراقبة الأنشطة اليومية والممارسات السلوكية المعتادة في بيئته.