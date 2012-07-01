إطلالات جمال تسعينية في عرض أزياء شانيل لربيع 2017

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محمد ناجي

كان عرض أزياء شانيل لربيع 2017 بأسبوع باريس الأخير للموضة عودة زمنية مستحدثة لصيحات جمال ثمانينات وتسعينات القرن العشرين، فبدلاً من الإطلالات الباهتة التي كنا نراها في عروض سابقة، قام محترفو شانيل بعرض إطلالات أكثر بريقاً وإشراقاً لهذين العقدين الزمنيين، خصوصاً حمرة الخدود الوردية الواضحة وربطات الشعر النابضة بالحياة وقلنسوات البيسبول النيون.

العرض كان فيه تأثير رقمي نستشعر فيه المستقبل (برؤوس الروبوتات) وتضمن كذلك هوساً حماسياً بالعودة إلى الزمن الماضي.

وبالحديث عن الماكياج تبين أن صيحات تحديد الوجنتين والبرونزر وماكياج الهلايلايتنج بالاستروبنج أخذت تنزوي جانباً. فنان الماكياج توم بيشو جعل عظام خدود العارضات بارزة بحمرة خدود وردية امتدت إلى الجفون.

أسلوب هذه المدرسة القديمة في إبراز قسمات الوجه بالماكياج يسمى الدريبنج. وبالإضافة إلى شانيل فقد حكم جمال مارك جيكوبس على الصيحة بأنها الاستايل المهم التالي والذي يذكرنا بأيام Material Girl لمادونا أو ماكياج الصغيرات لتشير من Clueless.

أمّا بالنسبة للشعر فقد قام المصفف سام ماكنايت بعمل تسريحات ذيل حصان جانبية منخفضة للفتيات، مثبتة بأربطة مرنة مزينة ساحرة من شانيل. قلنسوات البيسبول بدرجات اللون الإلكتريليكي المرتداة على الجانب جاءت لتكمل إطلالة شعر التسعينات.

وبشكل عام تبدو صيحة الربيع الجمالية مليئة بالتفاؤل والانطلاق كما نرى من بعض إطلالات عرض شانيل للنساء لربيع 2017.

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