نجوم أعياد بيروت 2017 من لبنان: إليسا، وائل كفوري وبنت الجبل!

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بعد النجاح الكبير الذي حصده مهرجان ” أعياد بيروت” في مواسمه الماضية، تجري تحضيرات مكثفة لإطلاق الدورة السادسة في تموز/ يوليو المقبل، وكما استقدم في السنة الماضية نجوماً عالميين، إضافة إلى أبرز النجوم اللبنانيين، فإنه سيكون حافلاً أيضاً هذا العام، في حفل الافتتاح مع الاسطورة العالمية Chris De Burgh مساء 11 تموز/ يوليو، في حفل ضخم ينتظره معجبوه ويحضرون أنفسهم للمشاركة به.

كما سيشارك في المهرجان Mario Pelchat الذي سيحيي حفلاً في 12 تموز/ يوليو، وJamel Comedy Club في 25 تموز/ يوليو، و فرقة Kids United في 31 تموز/ يوليو و 1 آب/ أغسطس.

أما من لبنان فستشارك مسرحية “بنت الجبل”، للمسرحي المبدع روميو لحود، وتُجرى حالياً البروفات اللازمة لتقديم هذا العمل الرائع على مسرح أعياد بيروت مساء 20 و21 تموز/ يوليو القادم، والجدير ذكره أن الفنانة الراحلة سلوى القطريب كانت نجمة هذا العمل، وستؤدي دورها كريمتها الفنانة ألين لحود، يشاركها الفنان بديع أبو شقرا ونخبة من الممثلين.

وفي 22 تموز/ يوليو فسيكون الموعد في قمة الرومانسية مع النجم وائل كفوري، وفي 3 آب /أغسطس ستحيي النجمة إليسا حفلاً ضمن المهرجان.

ويعدنا القيّمون على المهرجان بتنظيم مميز وصالات مكيّفة وتقنيات حديثة مبتكرة، كما في السنة الماضية حيث أقيم في قاعة ضخمة مزودة بتقنيات عالية.