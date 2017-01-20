حققت أكثر من 80 مليون مشاهدة….حصول عبد الفتاح الجرينى على جائزة أفضل أغنية عالمية “ظالمة”

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اقتنص المطرب المغربي المتألق عبد الفتاح الجرينى جائزة أفضل أغنية عالمية، خلال فعاليات مهرجان توزيع جوائز الموسيقى العربية الذي احتضنته بيروت، علماً أن أغنيته التي تحمل عنوان “ظالمة” والتي أداها مع النجم الهندى شارو خان حققت أكثر من 80 مليون مشاهدة.

ليس غريباً أن يواصل هذا النجم المغربي الشاب، الذي لا يتعدى سنه ال 32 عاماً حصد الجوائز واستقطاب المعجبين والمتابعين بالملايين، بالنظر إلى الأغاني الناجحة التي يطرحها في كل مرة وتكتسح على موقع اليوتوب، وكثيراً ما تحقق نسب مذهلة من المشاهدة.

وكان النجم المغربي عبد الفتاح الجريني قد أحيا حفلاً كبيراً بنادي مدينة نصر بالقاهرة، برفقة الفنان المصري محمد نور، الذي التقاط العديد من الصور التذكارية مع المطرب الجريني، حيث ألهبا الجمهور من خلال باقة من أجمل ما غنوا، تفاعل معها الجمهور كثيراً، وجاء تنظيم هذا الحفل من قبل فريق “مور اجنينسي” وفريق المحاربين إسلام عبد الحميد.

يذكر انه بالرغم من أن الجريني رأى النور في مراكش المغربية، لكنه نشأ وتربى في مدينة الدار البيضاء، وعكف في البداية على دراسة الموسيقى، ويعد أحد خريجي برنامج نجوم العرب الذي بثته قناة “أم.بي.سي” عام2007 عن فئة شمال أفريقيا.

في رصيده ألبومان اكتسح بهما الساحة الفنية بشكل مذهل، وفي رصيده جائزة أفضل مطرب عربي شاب عن مسابقة جوائز الشرق الأوسط للموسيقى “الميما” حصدها في سنة 2011، وبالإضافة إلى كل ذلك كان الفنان العربي الوحيد المرشح لجائزة أفضل فنان في الشرق الأوسط، خلال حفل توزيع جوائز “إم تي” للموسيقى الأوروبية عام 2011 بجمهورية أيرلندا.

لفت عبد الفتاح الجريني الانتباه وحقق شهرة عربية واسعة بفضل تأديته أغنية، “جبرفان” الهندية لملك بوليوود “شارو خان”، حيث قام بترجمها إلى اللهجة العامية المغربية ، وتمكنت من تحقيق نحو87 مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب.