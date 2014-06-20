عبدالله الخيرالله يغني ل”ولد المرحوم”

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حسين الصيدلي

انتهى المطرب الشاب عبدالله الخيرالله من تصوير أحدث أغنية “سنغل” له بعنوان “ولد المرحوم” من كلمات علي بوغيث وألحان عبدالله الخيرالله وتوزيع علي المتروك، وقام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج المتميز علي السلطان وتدور أحداث الكليب حول فقدان الابن واشتياقه وحزنه الشديد لوفاة والده..وعبرعن مشاعره الجياشة لهذا الفقدان.

وعن الاغنية ذكر الخير الله عن تأثره بكلماتها التي عبرت عما يجول بداخله من أحاسيس ومشاعر لايزال متأثراً بها، متمنياً أن يوصل رساله خالصة لكل من فقد شخصاً عزيزاً على قلبه، وباقياً حياً في ذاكرته.

كما أشاد عبدالله بتعاونه مع المخرج علي السلطان بأول فيديو كليب يطرحه معبراً عن مدى سعادته بهذا العمل ، ووجه كل الشكر والتقدير لكل من دعمه من جمهوره وأصدقائه والفنانين وطاقم العمل ككل على جهودهم المبذولة، وخص بالشكر دعم ومساندة المخرج علي السلطان له، والذي كان معه خطوة بخطوة في بداية مشواره الفني.

ومن كلمات الاغنية:

لأنه مافي نعمه تدوم ..رحل عن دنيتي الغالي

تردني الذكرى له كل يوم ..وزوله دايم في بالي

الجدير بالذكر أن المخرج استخدم في الكليب فكرة جديدة تدور أحداثها عن تألم الإبن عندما يذكر والده، وسخر الديكور لخدمة هذه الفكرة حيث قامت الفنانة التشكيلية الغلا بتنفيذه، وسيتم طرحه خلال أيام قليلة مقبلة.

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