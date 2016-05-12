براءة عبير الشرقاوي من تهمة سب وقذف طليقها الطبيب النفسي

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برأت محكمة جنح الدقي بمصر الممثلة المصرية عبير الشرقاوي من تهم السب والقذف، التي اتهمها بها طليقها الدكتور طارق المعداوي، حيث كان قد حرك ضدها دعوى قضائية عام 2016، وكانت حرب الاتهامات قد اندلعت في المحاكم بين عبير الشرقاوي وطليقها الدكتور النفسي طارق المعداوي، حيث تبادلا التهم وحركا الدعاوي، وقررت المحكمة أن تضع حداً لهذه المعركة بتبرئة الفنانة عبير.

أصدرت المحكمة برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد وأمانة السر ضياء صبحي ومصطفى رشدي، قراراً قضائياً يقضي ببراءة الممثلة المصرية عبير الشرقاوي، من تهمة سب وقذف طليقها الدكتور طارق المعداوي، على اعتبار أن طليق الفنانة عبير الشرقاوي، كان قد حرك دعوى قضائية مسجلة في رقم «9820 لعام 2016″، يتهمها فيها بالسب والقذف وادعى فيها أنها مست بكرامته وأساءت إليه في العديد من التصريحات التي أدلت بها في مناسبات مختلفة بل ويعتقد بأنها تطرقت لمسيرته المهنية بالسوء.

والجدير بالإشارة فإن محكمة جنح الدقي كانت بدورها قد برّأت الطبيب النفسي طارق محمد صلاح الدين المعداوي ومحاميه أحمد عبد الفتاح، من تهم سب وقذف الفنانة في الدعوى التي تحمل رقم 2466 لعام 2016، على اعتبار أن الفنانة عبير الشرقاوي، كانت قد لجأت إلى القضاء من خلال تحريك مجموعة من الدعاوى ضد طليقها اتهمته فيها بمنع ابنهما من تناول أدويته ووضع حياته في خطر.

توصف الممثلة عبير الشرقاوي بأنها ممثلة موهوبة، تخرجت من الجامعة الأمريكية في مجال المسرح، واقتحمت عالم الفن وبالتحديد التمثيل عندما كانت طالبة، ساعدها على ذلك والدها المخرج جلال الشرقاوي، وبعد أن ارتدت الحجاب اعتزلت الفن واختفت عن الأضواء حيث تفرغت لرعاية أطفالها، لكن تمكن والدها المخرج من إقناعها للعودة إلى مهنة التمثيل، فأطلت على معحبيها من خلال مسلسل “أشرار وطيبين” ثم “عباد الرحمن”، إلى جانب دورها في مسلسل “الإمام الشافعي”.