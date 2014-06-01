كيف تصبحين مصممة مجوهرات مبدعة؟

شارك

أبرار الحطب مصممة مجوهرات وإكسسوارات شابة ….. كان تصميم المجوهرات حلماً طفولياً شغفت به وعشقته وفعلت كل ما بوسعها لتجعل هذا الحلم حقيقة ومشروع تجاري خاص بها فاسست علامة ” مقمش ” لصياغة وتصميم المجوهرات والإكسسوارات في الكويت ومن واقع تجربتها وخبرتها في هذا العمل خرجت بهذه النصائح لمن تسعى أو تهتم بأن تكون مصممة مجوهرات ولها بصمة في عالمه تقول أبرار:

أن تصبحي مصمّمة مجوهرات يساعدك على تفريغ طاقاتك الإبداعية الكامنة في داخلك. لكن قبل ذلك، ثمة خطوات هامة وأساسية يجب أن تتبعيها لتصبحي مصمّمة مجوهرات ناجحة ومحترفة.

1- تابعي عن كثب أعمال الآخرين. فهذا سيساعدك على زرع أفكار خلاقة في رأسك لتصاميمك وقد يساعدك أيضاً على فهم المواد المستخدمة في تصميم المجوهرات.

2- فكري بستايل المجوهرات التي تريدين ابتكارها. حددي ما إذا كنت تفضلين صياغة الأساور أو الخواتم أو الأقراط أو أي نوع آخر من المجوهرات.

3- ابتاعي المواد التي ستستخدميها في تصاميمك. قد تتضمن هذه المواد، المعادن الفاخرة، أحجاراً كريمة، مواد طبيعية

4- ابتاعي العدة التي ستستخدمينها لابتكار التصاميم.

5- حددي الجمهور الذي تنوين بيع قطعك له. فهل ستصممين المجوهرات للمراهقات مثلاً أم للأكبر سناً؟ هل تريدين أن تفتتحي بوتيكك الخاص أم تفضّلين بيع قطعك لبوتيكات متخصصة؟

6- انتقي مكاناً لابتكار تصاميمك فيه. حددي ما إذا كان بوسعك تصميم المجوهرات في منزلك بداية.

7- حددي معيار الأسعار والطريقة التي ستعرضين مجوهراتك بها.

8- حضري سيرتك الذاتية وطريقة بسيطة لعرض ابتكاراتك.

9- اعرضي مشروعاً على شخصية شهيرة أو شركة. واتركي تصاميمك تتكلم عن نفسها، وإذا نجح هذا المشروع، فستتوالى المشاريع الأخرى بسرعة.