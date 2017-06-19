فيديو مثير لشجار ساخن وطلاق بين الفنانة أبرار وزوجها نشرته للجمهور مباشراً

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بدى الفيديو الذي نشرته الفنانة الكويتية أبرار غريباً جداً ومثيراً للدهشة كونه يتضمن شجار بينها وبين زوجها، لكنها بالفعل أكدت خبر طلاقها من زوجها، وذهبت إلى أبعد من ذلك عندما كشفت في سياق متصل أنها دفعت له 10آلاف دينار، حيث حرصت على إخبار جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بكل ما حدث من نزاع ليعرف الجمهور لماذا طلبت الطلاق، من خلال تسجيل الحادثة في فيديو على المباشر، وطلبت من الجمهور رأيهم.

الفيديو الذي نشر ليس مشهداً تمثيلياً وبالفعل قامت الفنانة أبرار بتصويره مباشراً فقد سجلت بفيديو مصور شجار ساخن نشب بينها وبين زوجها، وكيف انتهى بانفصالهما في مشهد مثير لا يمكن تصديقه، على اعتبار أن الفنانة الشابة قامت بنشر مقطع فيديو بشكل مباشر لكل ما كان يحدث بينها وبين زوجها من شجار، وذلك عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تتردد الفنانة أبرار في طلب رأي الجمهور،بما رأوا وكشفت لهم معاناتها فكتبت:”.. في واحدة تزوجت والرجل كان يحبها.. وفي البداية كان يقول لها عندي وعندي.. وعندي.. وبعد فترة من زواجهما أخذ منها كارت البنك وصار يقول ما عندي ويسحب من رصيدها.. لو كنتم مكانها ماذا تفعلون؟..”.

وبعد ذلك تطورت الأمور، وظهر في الفيديو زوجها وكذب كل ما قالته، وانتقد تسريبها أمام للجمهور أسرار حياتهما الزوجية، ثم قامت باتهامه بخيانتها، وتطورت الأمور بينهما حيث طلبت الطلاق قائلة: “طلقني ولك مني 10 آلاف دينار”، فرد عليها مندهشاً: “احلفي بالعظيم”، فأقسمت على ذلك، فلم يتردد بوصفها بالجبانة، فأصرت على الطلاق: “أريد الطلاق”، فرد عليها: “أعطني ال 10 آلاف دينار”، بل طلب منها بعد ذلك أن تمنحه 20 ألف دينار.

وفي الأخير عادت الفنانة الكويتية أبرار لتنشر مقطع فيديو تؤكد فيه خبر طلاقها ومنح طليقها مبلغ 10آلاف جنيه.