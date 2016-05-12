عرض أزياء ل” أكتيف أند كروز ” في ممشى ذا بيتش

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شهد مهرجان دبي للتسوق مساء يوم أمس تنظيم الجولة الثانية من فعالية عروض الأزياء الخارجية، والتي قدمت خلالها مجموعة من الأزياء والتصاميم المخصصة للأنشطة الخارجية والبحرية على ممشى ذا بيتش في جميرا بيتش ريزيدنس.

وكان عرض الأزياء الذي حمل اسم “أكتيف أند كروز” قد منح المتسوقين فرصة الإطلاع على أحدث التصاميم من ملابس السيدات المخصصة للأنشطة الشاطئية والرياضية والكاجوال، كما استخدمت تجهيزات الجمباز كممرات خلال العرض الذي شاركت فيه عارضات محليات يتمتعن بمعايير عالمية.

وتولت دانا وولي، خبيرة الأزياء والتي تعد من الشخصيات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، استضافة العرض الذي قدم مجموعة من الأزياء المتميزة من علامات جاب فيت، وباتريزيا بيبي، وسوز أون سي، وروبرتو كافالي جيم، وأدفنتشر إتش كيو، وغلاسينج، وغيرها من الأسماء المرموقة.

وشهد الحدث الخاص ضمن مهرجان دبي للتسوق حضور ضيوف من كبار الشخصيات ووفد من وزارة الثقافة والسياحة في أذربيجان.

وتشمل عروض الأزياء الخارجية أيضاً مجموعة من العروض التي تقام في مختلف أرجاء المدينة، كجزء من روائع الموضة والأزياء. وما يميز عروض الأزياء هذه أنها تقام في مواقع مختارة لتبرز معالم دبي الجميلة كخلفيات ضمن المشهد بدل منصة عرض الأزياء التقليدية.

ويستعد مهرجان دبي للتسوق لتنظيم عرضي أزياء خارجيين قادمين، وسيكونان مفتوحين أمام الجمهور، وسيكون لكل عرض مفهوم خاص ومجموعة من التصاميم المختلفة وفقًا للموقع الذي سيقام فيه.

وسيكون سوق الذهب يوم 17 يناير موقعًا مثاليًا بالنسبة للجميع للاطلاع على التصاميم التقليدية ضمن عرض “”حلوة يا بلدي””. وتختتم فعاليات عروض الأزياء الخارجية بعرض “تصاميم المدينة المميزة” في سيتي ووك يوم 25 يناير.