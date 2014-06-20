أجور النجوم الخرافية على مسلسلات رمضان بالترتيب…. الزعيم يتصدر ب 80 مليون جنيه

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يعاني العالم أجمع من الأزمات الاقتصادية التي حلت به نتيجة للحروب الدائرة والعديد من العوامل الأخرى، لكن يبدو أن هذه الأزمات لم تصل إلى قطاع التلفزيون ولم تعرفها الدراما بعد.

وخير دليل على ذلك الأجور الخرافية التي يتقاضاها الفنانين عن أعمالهم المقدمة في رمضان المقبل.

فقد جاءت القائمة لتدلنا على تقاضي نجوم رمضان لأرقام خيالية نعرضها كالتالي:

1- عادل إمام 80 مليون جنيه

كالعادة يتربع الزعيم عادل إمام على قائمة النجوم الأعلى سعراً في رمضان.

فقد تقاضى عادل إمام 80 مليون جنيه مصري نظير قيامه بدور البطولة في مسلسل “عفاريت عدلي علام” والذي سيعرض على شاشات التلفزيون في رمضان المقبل.

2- غادة عبد الرازق 60 مليون جنيه

المفاجأة غير المتوقعة أن النجمة غادة عبد الرازق حلت في المركز الثاني في القائمة، حيث تقاضت 60 مليون جنيه عن دور البطولة في مسلسل ” أرض جو”.

3- أحمد السقا 55 مليون جنيه

أما النجم أحمد السقا فقد تقاضى 55 مليون جنيه عن تجسيده دور البطولة في مسلسل “الحصان الأسود.”

4- كريم عبد العزيز 50 مليون جنيه

يلعب النجم كريم عبد العزيز دور البطولة في مسلسله الرمضاني المقبل بعنوان ” الزيبق”. ويتقاضى عبد العزيز مبلغ 50 مليون جنيه ليحل رابعاً في قائمة الأجور الرمضانية.

5- يوسف الشريف 45 مليون جنيه

يستمر النجم يوسف الشريف في تجسيد دور البطولة المعقدة والغامضة للموسم الرابع على التوالي. حيث يقدم هذا الموسم مسلسل “كفر دلهاب”. وقد تقاضى الشريف 45 مليون جنيه عن دوره في هذا المسلسل.

5- مصطفى شعبان 45 مليون جنيه

يأتي النجم مصطفى شعبان في المركز الخامس مكرر، حيث يتقاضى نفس المبلغ الخاص بالنجم يوسف الشريف وهو 45 مليون جنيه. يقوم شعبان بدور البطوله لهذا العام في مسلسل كوميدي اجتماعي بعنوان “اللهم إني صائم”.

6- مجموعة من النجوم 40 مليون جنيه

هو المبلغ الذي تقاضاه مجموعة من النجوم عن أدوارهم البطولية في رمضان المقبل. على رأس هؤلاء جاء أحمد مكي في مسلسل “خلصانة بشياكة” والنجم طارق لطفي في مسلسل “بين عالمين” و النجم ياسر جلال في مسلسل “ظل الرئيس”.

7- نيللي كريم 38 مليون جنيه

تحل النجمة نيللي كريم في المركز السابع بمبلغ 38 مليون جنيه عن دورها في مسلسل “لأعلى سعر”.

8- خالد الصاوي 30 مليون جنيه

أما النجم خالد الصاوي فقد تقاضى 30 مليون جنيه مقابل قيامه بدور البطولة في مسلسله الذي سيعرض في رمضان القادم بعنوان “فوبيا”.

9- أحمد رزق 28 مليون جنيه

“إزي الصحة” هذا هو اسم المسلسل الذي سيجسد بطولته الفنان الشاب أحمد رزق، وسوف يحصل على 28 مليون جنيه عن دور البطولة.

10- عمرو يوسف 25 مليون جنيه

حصل النجم عمرو يوسف على 25 مليون جنيه مقابل تجسيد دور البطولة في مسلسله الرمضاني المقبل بعنوان “عشم إبليس” وهو نفس المبلغ الذي حصدته النجمة الشابة روبي نظير قيامها بدور البطولة في مسلسل “رمضان كريم”.