شوربة العدس بالخضار بطريقة صحية جديدة

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يُعتبر العدس من أبرز الأغذية الصحية، فهو غنيّ بالبروتينات والألياف ويحتوي على نسبة مرتفعة من الفولات، والبوتاسيوم، والحديد، والمغنيسيوم.

يساهم العدس في تخفيض معدل كولسترول الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بفضل ارتفاع نسبة الألياف فيه.

كما أنه يحتوي على نسبة متدنية من الدهون ونسبة مرتفعة من النشا المقاوم الذي يساهم بدوره في تخفيض وإبطاء ظاهرة ارتفاع معدل السكر في الدم، بحسب أخصّائية التغذية نيكول مفتوح صاحبة موقع www.eatlikenicole.com

وصفة شوربة العدس بالخضار

المقادير:

3 أكواب ونصف ماء

كوب من العدس المغسول والمجفف

3 أوراق غار

نصف ملعقة ملح صغيرة

نصف ملعقة كمّون صغيرة

عِرق كرفس مقطّع إلى مكعبات

حبة جزر مقطّعة

4 حبات كوسا مقطعة

حبة تفاح مقطعة

حبة بصل مقطعة إلى مكعبات

2 حبة طماطم مقطعتان

ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم

ملعقة كبيرة من الخل البلسمي

3 ملاعق كبيرة من الكزبرة الطازجة والمفرومة

توابل الأوريغانو

60 غراماً من جبنة الفيتا

طريقة التحضير:

– قومي بخلط العدس المجفف مع بقية المقادير في وعاء الطبخ باستثناء جبنة الفيتا والأوريغانو المجفف.

– غطّي الطنجرة ودعي الخليط على نار هادئة مدة ساعتين.

– اسكبي الشوربة في أوعية. رُشّي عليها الأوريغانو المجفف، ثم يمكنك إضافة 10 غرام من جبنة الفيتا فوق كل وعاء.