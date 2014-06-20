بعد البذخ على المهرة البحرينية الفنان عادل المسلم تاجر مخدرات!

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أيمن الرفاعي

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية بالأمس خبر القبض على أكبر مورد لمادة الكيميكال المخدرة هو وشريكه العراقي.

كما كشف البيان الذي نشرته وزارة الداخلية أن هذا المهرب هو الممثل الكويتي المشهور عادل المسلم زوج الفنانة المهرة البحرينية.

رواد مواقع التواصل الإجتماعي أصابتهم الدهشة من صور عادل المسلم وشريكه العراقي والتي تم التقاطها في إدارة مكافحة المخدرات.

البعض اعتقد أن الصورة ربما تكون مشهدا من أحد أعماله الفنية لكن سرعان ما انتشر الخبر كالنار في الهشيم وتداولته أيضا وكالة الأنباء الكويتية ( كونا ).

اشتهر عادل المسلم بالبذخ الشديد وخاصة مع زوجته البحرينية المهرة. فقد سبق وأن أهدى إليها طائرة خاصة ومن ثم تم اتهامه بغسيل الأموال.

بدوره رد المسلم على هذه الإنتقادات التي لاحقته حيث ذكر أنه يمتلك محطتين للبنزين في أمريكا وأن لديه شركاته في مجال الطيران الخاص واستثمارات ببعض الدول الأجنبية.

علقت المهرة البحرينية على الخبر بتغريدة مختصرة حيث نشرت ” اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خير منها”.

كما سبق وذكرت العديد من المصادر الإعلامية خبر حمل المهرة من المسلم وانها تنتظر مولودها خلال أشهر قليلة.

اعترف المسلم بتجارته في المخدرات وكشفت الجهات الأمنية تضخم ثرواته في البنوك ومن ثم جار التحقيق معه.

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