شبكة “أم.بي.سي” تنفرد بعرض مسلسل عادل إمام في رمضان 2017

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فضيلة بودريش

أسفرت المفاوضات التي جمعت بين شبكة MBC وشركة “سينجري”، من أجل عرض مسلسل النجم عادل إمام الجديد والمرتقب خلال شهر رمضان المقبل والذي يحمل عنوان “عفاريت عدلي علام”

فقد استطاعت مجموعة “أم.بي.سي” اقتناص حقوق البث لهذا المسلسل بشكل حصري على قنواتها وأصدرت إدارة القناة بيان إعلامي أفاد إبرامها للصفقة للعام السادس على التوالي، حيث تواصل شبكة قنوات MBC، عرض المسلسلات الدرامية التي يقوم ببطولتها الممثل عادل إمام بشكل حصري.

إذا وأخيرا انتهت المفاوضات بين شبكة MBC وشركة “سينجري”، رغم ما تردد مؤخرا حول انسحاب “أم.بي.سي”، من الاستمرار في الانفراد بأعمال النجم العربي الكبير عادل إمام، على اعتبار أن شبكة قنوات MBC مصر، دأبت خلال السنوات الماضية على عرض جميع الأعمال الدرامية، التي قام ببطولتها الفنان عادل إمام ، ونذكر من بينها مسلسل “فرقة ناجي عطا الله”، إلى جانب مسلسل “العراف” وكذا “صاحب السعادة” و”أستاذ ورئيس قسم”، التي عالجت موضوع التغيرات السياسية، التي عرفتها مصر منذ عام 2011، أما آخر أعماله التليفزيونية، والتي عرضت في شهر رمضان الماضي فتتمثل في مسلسل “مأمون وشركاه”، والذي تابعه الملايين من المشاهدين في الوطن العربي و حقق نجاحا كبيرا ، وكان قد قاسم عادل إمام البطولة، كل من الممثلة لبلبة و الفنان القدير مصطفى فهمي وخالد سرحان و شيرين وخالد سليم، إلى جانب كل من تامر هجرس وريم مصطفى وهنا الزاهد.. وغيرهم

يذكر أن المسلسل الجديد لعادل إمام، الذي من المقرر أن يعرض شهر رمضان المقبل، يحمل عنوان”عفاريت عدلي علام” ويتعامل فيه مع الثلاثي، الذي عودنا التألق معهم ونخص بالذكر كاتب السيناريو يوسف معاطي والمنتج تامر مرسي والمخرج رامي إمام

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