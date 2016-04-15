الزعيم عادل إمام يجعل مجلس النواب المصري في حالة تأهب قصوى

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يواصل الفنان المصري القدير عادل إمام تصوير مشاهد مسلسله الجديد المقرر عرضه على شاشة “أم.بي.سي” خلال شهر رمضان المقبل والذي يحمل عنوان “عفاريت عدلي علام” وسوف ينافس به خلال السباق الرمضاني 2017، لكن تصوير بعض المشاهد في البرلمان المصري، جعل المجلس في حالة تأهب قصوى، حيث اضطر المجلس إلى رفع الاستعداد الأمني إلى أن ينهي الزعيم عملية تصوير مشاهده.

فقبل وصول النجم عادل إمام إلى مقر مجلس النواب المصري ليستكمل تصوير بقية مشاهد عمله الفني الجديد، الذي ينتظره المشاهد العربي بترقب كبير، رفع الاستعداد الأمني بشكل لافت وبالموازاة مع ذلك شرع فريق عمل المسلسل في تجهيز كل شيء وتحضير قاعات المجلس، من أجل الانطلاق في عملية التصوير مباشرة لدى وصول الزعيم.

علماً أن مسلسل “عفاريت عدلى علام”، يلتقي فيه الفنان عادل إمام مرة أخرى مع المؤلف يوسف معاطى ونجله المخرج رامى إمام، ويقاسمه البطولة كل من الفنانة هالة صدقى وغادة عادل وشريف حلمى وأشرف زكى إلى جانب كل من الممثل عزت أبو عوف والممثلة مى عمر وأحمد حلاوة الذي يؤدي دور “الدجال” ومصطفى هريدي، ويتقمص الزعيم في هذا المسلسل دور “عدلي علام” الموظف في هيئة دار الكتب برتبة وكيل وزارة، ويحاصر بالمرتشين، وتظهر في حياته عفريتة تقلب حياته رأساً على عقب.

يتوقع أن يحقق هذا المسلسل نجاحاً كبيراً بل ويتصدر قائمة السباق الرمضاني، بالنظر إلى قوة قصة السيناريو حسب ما تم تسريبه للإعلام، إلى جانب أنه يحمل الكثير من المفاجآت الكوميدية، التي من شأنها أن تشد المشاهد بعنصر التشويق طيلة أيام عرضه المرتقبة خلال شهر رمضان الذي تفصلنا عنه أيام معدودة.