عادل إمام ينفي وجود أية إهانة للشعب المغربي في “عفاريت عدلي علام”

شارك

قدم النجم عادل إمام العديد توضيحات بخصوص سوء التفاهم الذي وقع، وأغضب العديد من المغاربة بخصوص مشهد بث في مسلسله الرمضاني، “عفاريت عدلي علام”، معبراً عن حبه الكبير وتقديره للمغرب، ولم يخف الزعيم أن مشهد بسيط فسر بشكل سيء، حيث تم اتخاذه فنياً من باب الكوميديا ولا يقصد به الإساءة إلى أي أحد.

خرج عادل إمام بطل مسلسل “عفاريت عدلي علام”، الذي يبث هذه الأيام عبر قنوات “أم.بي.سي”، عن صمته بخصوص ما تمت إثارته على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، حول أحدى المشاهد التي جمعت بين الفنانة هالة صدقي التي تؤدي دور الزوجة حياة النفوس والفنان أحمد حلاوة متقمص شخصية المشعوذ في هذا العمل الفني، حيث أخبرها محذراً عن شيخ مغربي ينحدر من مراكش تسبب في طلاقها من زوجها بواسطة السحر الأسود.

ونفى القدير عادل إمام بشدة أن يكون المقصود من المشهد توجيه أي إهانة للشعب المغربي، حيث أوضح يقول: “..أنا أحب المغرب إلى حد الهيام.. وألمس هذا الحب عندما أزور المغرب.. وقد تم تكريمي مؤخراً في مهرجان مراكش..”.

وفسر الزعيم حقيقة المشهد الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: “..المشهد محل المشكلة جمع بين الفنان أحمد حلاوة وهالة صدقي، والحوار بسيط ولكن تم تحميله بغرض سيء، أرجو عدم المبالغة في تفسير المشاهد الفنية، لأنها تندرج ضمن إطار الإفيهات الكوميدية..”.

جاء تصريح عادل إمام بعد أن عبر نشطاء مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغضب عن أسفهم واستيائهم لما ورد في إحدى الحلقات التي تم بثها، حيث تحدث فيها بطلين في المسلسل عن وجود مشعوذ في مراكش، قام بوضع سحر أسود لها فرق بينها وبين زوجها بالطلاق.