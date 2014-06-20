شقة عادل إمام تتعرض للسطو

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فضيلة بودريش

في حادثة سرقة غامضة مازال لم يكشف عن المتورطين فيها، تعرضت شقة الممثل عادل إمام للسرقة، حيث قام اللصوص بالسطو على مبلغ 10 آلاف جنية كانت موجودة بداخلها، علما أن هذه الشقة تقع بمنطقة الدقي، وثبت أن ملكيتها تعود إلى حرم الفنان الكبير عادل إمام.

تعكف أجهزة الأمن بالجيزة في الوقت الحالي، تحت إشراف اللواء خالد شلبي مدير الإدارة العامة للمباحث، على تكثيف التحري والبحث لضبط اللصوص الضالعين في جرم السرقة، ويجري الحديث عقب البحث والتحقيق بأن الشقة، التي تعرضت للسرقة أجرها أصحابها لأحد الأشخاص، حيث عائلة الزعيم عادل إمام لا تقيم فيها في الوقت الراهن، وبالتالي يكون اللصوص على أغلب الظن قد استولوا على أموال المؤجر وليس مال عائلة النجم عادل إمام.

ومنذ إخطار الجهات الأمنية شرعت مباحث الجيزة، تحت قيادة اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، في تكثيف تحرياتها والتعميق من بحثها لإلقاء القبض على المتورطين، ويتم التحقيق المباشر مع مجموعة من المتهمين المشتبه فيهم، وعدد من العناصر المسجلين جنائيا ومرتبكي حوادث مماثلة فيما سبق، من أجل الوصول إلى اللصوص مرتكبي جرم السرقة.

يذكر أن الزعيم عادل إمام يكون قد قطع شوطا متقدما، لتصوير مشاهد مسلسله الجديد، الذي من المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان المقبل، ويحمل عنوان “عفاريت عدلي علام” وينتظر أن يشارك في سباق الدراما الرمضاني، في وقت يضع فيه كاتب السناريو يوسف أبو المعاطي اللمسات الأخيرة بينما يتفقد ويرصد المخرج رامي إمام مواقع تصوير المشاهد، وبهذا يلتقي الثلاثي في عمل جديد بعد مسلسل رمضان الماضي، بينما في رمضان 2015 التقيا في مسلسل “أستاذ و رئيس قسم”.

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