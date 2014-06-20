بالفيديو: سيجارة عادل امام تشعل غضب الشعب التونسي

شارك

أيمن الرفاعي

حل الفنان المصري عادل امام كضيف شرف في مهرجان ” أيام صفاقس الثقافية”. وتأتي هذه الزيارة في إطار احتفال دولة تونس باختيار صفاقس عاصمة للثقافة العربية لعام 2016.

وقد صاحب هذه الزيارة حالة من الغضب بين أبناء الشعب التونسي. فقد كان في استقبال عادل امام بالمطار لفيف من رجال الإعلام والثقافة وعلى رأسهم وزير الثقافة التونسي.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي للنجم المصري وهو يدخن سيجارة وسط الوفد الذي استقبله في المطار بل والأنكى من ذلك أنه كان ينفث دخان سيجارته في وجه وزير الثقافة التونسي مما أشعل حالة من الغضب بين التونسيين وهم يتابعون هذه الزيارة.

مشهد آخر أثار حفيظة التونسيين حيث طلب عادل امام من صحفي بالقناة التاسعة التونسية القاء الميكروفون والتوقف عن توجيه الأسئلة.

ولم تتوقف اساءات عادل امام عند هذا الحد – بحسب وسائل الإعلام التونسية – حيث طلب من وزير الثقافة الترحيب بالمرافقين له في لهجة تشبه القاء الأوامر على وزير بالدولة.

وزير الثقافة بدوره رضخ لمطلب عادل امام لكن ذلك أثار غضب الجمهور التونسي الذي تابع كل ذلك عبر وسائل الإعلام.

ومما زاد من حالة الإحتقان التونسي أن هناك أخبار تؤكد أن عادل امام حصل على مبلغ 50 ألف دولار كي يحضر هذه الإحتفالية إضافة إلى تكريمه من قبل رئيس الدولة ومنحه الوسام الوطني.

شارك

Comments

comments